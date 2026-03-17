Экономия на ЖКХ: как не платить за коммунальные услуги во время отпуска

Сделать перерасчет можно не на все услуги. В любом случае придется заплатить за отопление, капремонт, содержание жилья и общедомовые нужды.

Как законно снизить плату за городскую квартиру летом

Россияне могут законно сэкономить на коммунальных платежах в городской квартире во время длительного отсутствия, например, при переезде на дачу. О правилах перерасчета «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Главное условие: ваше отсутствие должно составлять более пяти полных календарных дней подряд, не считая дня отъезда и возвращения», — отметил он.

Однако вернуть деньги за воду, свет или газ получится только в том случае, если в квартире нет счетчиков и их по техническим причинам невозможно установить. Если прибор есть, то перерасчет и не требуется, ведь во время отъезда их показания будут нулевыми.

Депутат подчеркнул, что полностью обнулить квитанцию не получится. Независимо от того, живет кто-то в квартире или нет, в полном объеме придется оплачивать отопление, капитальный ремонт, содержание жилья и общедомовые нужды.

Чтобы получить перерасчет, нужно подать заявление в управляющую компанию или ресурсную организацию. Сделать это можно до отъезда или в течение 30 дней после возвращения. К заявлению необходимо приложить доказательства отсутствия: авиабилеты или ж/д билеты, счета из гостиниц или справку от председателя СНТ о проживании на даче.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России предложили упростить перерасчет за некачественные коммунальные услуги, такие как ржавая вода или длительное отключение тепла. Плата будет автоматически снижаться без заявлений от жильцов. Следить за нарушениям будут «умные» счетчики.

