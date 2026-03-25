Российский рейтинг сериалов поможет продюсерам ориентироваться на запросы зрителей

Рейтинг «Медиалогии» облегчит зрителям выбор сериалов для просмотра

Для тех, кто любит кино, сегодня очень важное событие. В Москве представлен российский рейтинг сериалов. Сто лучших работ 2025 года, которые зрители чаще всего искали, смотрели и обсуждали в сети. Кстати, в первую тройку вошел сериал, выходящий на нашем канале. Кто еще среди лидеров, а также что будут смотреть в этом году, знает корреспондент «Известий» Максим Прихода.

В заголовке презентации Российского рейтинга сериалов один из главных вопросов, который когда-либо звучал в кино: «В чем сила?». Собравшиеся здесь главные кинематографисты страны уверены: в народной любви! И теперь у них, наконец, есть возможность правильно ее измерить.

«Мы создали продукт, который позволяет сделать качественную оценку сериалов, основанную на их популярности во всех средах и аудиториях», — сказала генеральный директор ООО «Медиалогия» Ирина Соломатина.

Новый продукт называется «Российский рейтинг сериалов», и он призван, без преувеличения, изменить всю отечественную киноиндустрию.

«Российский рейтинг сериалов — это компас, который будет показывать всем, кто занят в их производстве, какие проекты действительно нравятся аудитории. А зрители будут знать, что точно достойно внимания», — рассказал корреспондент Максим Прихода.

До этого кинематографисты работали если не наощупь, то в полутьме: у телевидения была своя система оценки, у каждой из платформ — своя.

«Раньше ты заходил на „Горбушку“ и видел, какие диски продаются лучше всего. И это было классное мерило», — поделился продюсер, сценарист Вячеслав Дусмухаметов.

Теперь у творцов есть единый и, насколько это максимально возможно, объективный инструмент.

«Статистика просмотров позволяет нам не только радоваться за успехи того или иного сериала, но и позволяет проследить вот это последнее и самое важное звено в длинной индустриальной цепочке, а именно звено зрителя», — отметил режиссер, генеральный продюсер «НМГ Студии» Федор Бондарчук.

Метрик, по которым определяется популярность контента, примерно два десятка. Аналитики «Медиалогии» полностью их не раскрывают, но известно, что учитывается факт просмотра как в телеэфире, так и на платформах и видеохостингах, продолжительность этого просмотра, частота упоминаний в СМИ и соцсетях и поисковые запросы.

«Мы измеряем полную воронку потребления контента, то есть три этапа: спрос, обсуждение и смотрение. Почему именно в таком формате? Потому что это максимально подробно и максимально полно описывает то, как пользователи потребляют контент на всех его этапах», — объяснил руководитель рабочей группы по разработке Российского рейтинга сериалов Евгений Миронов.

Вместе с методологией «Медиалогия» презентует и сам топ-100. Выбирали вообще из всех сериалов, которые увидели свет в 2025 году. Там есть и высокобюджетный Голливуд, представленный «Декстером», «Уэнздей», The Last of Us и «Ведьмаком», и несколько турецких мелодрам, таких как «Клюквенный щербет», «Далекий город», «Зимородок». В топ включили даже мультсериалы. Куда без любимых «Гриффинов» и «Симпсонов»? На первом же месте корейская «Игра в кальмара».

Но главный вывод: при такой конкуренции 60% — это отечественная продукция.

«Сейчас возникнет еще один критерий оценки, нам будет не то что чуть легче. Это позволит делать, наверное, чуть более точные выводы с точки зрения понимания ожиданий аудитории», — подчеркнул исполнительный продюсер телеканала РЕН ТВ Анатолий Тупицын.

Из российского контента среди лучших крайне актуальный музыкальный сериал «Ландыши», нестареющие комедии «Универ» и «Папины дочки», многолетний хит: сериал «След».

«Герои наши, наши персонажи — они уже как члены семьи», — говорит заместитель генерального директора, директор Дирекции программ и маркетинга Пятого канала Марина Белова.

Рейтинг будет обновляться каждый месяц. И зрители, которые будут за ним следить, смогут оперативно узнавать, что сейчас смотрят, больше всего обсуждают, ищут в поисковиках, то есть на что обязательно стоит потратить несколько вечеров.

«Зритель любит смотреть популярное. И когда все посмотрели, а ты не посмотрел, ты вроде бы немножко вне социума этого находишься. Такой эффект есть», — пояснил сценарист, продюсер Андрей Золотарев.

Что же до кинематографистов, то не стоит бояться, что, увидев, какие проекты занимают первые места, они хором ринутся снимать их сиквелы, приквеллы и спин-оффы. Смелость и творческий поиск никто не отменял. Просто теперь служители важнейшего из искусств будут яснее представлять, что ищут.

