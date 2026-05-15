Цены на ОСАГО выросли для начинающих и аварийных водителей

Начинающим водителям придется серьезно раскошелиться. Как выяснили «Известия», средняя цена ОСАГО для них выросла почти на 20% за год — до 25 тысяч рублей. Дороже страховка обойдется и тем, кто часто попадает в ДТП, — в среднем до 32 с половиной тысяч.

Рост цен связан с решением Центробанка расширить тарифный коридор. Страховщики отреагировали предсказуемо — подняли ценники, чтобы компенсировать убытки.

Влияет на величину автогражданки еще один фактор, который затрагивает уже безаварийных водителей. ЦБ повысил стоимость полисов в тех регионах, где их чаще всего подделывают.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство России поддержало законопроект об увеличении максимальной компенсационной выплаты по ОСАГО с 500 тысяч рублей до двух миллионов. Инициатором выступил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Цель — уравнять сумму компенсаций по ОСАГО и полису ОСГОП.

Нововведение вступит в силу 1 марта 2027 года. Сейчас максимальный размер выплат по ОСАГО за ущерб имуществу составляет 400 тысяч рублей, а за вред жизни и здоровью — 500 тысяч. Максимальная выплата по ОСГОП — два миллиона рублей.

