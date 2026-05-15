«Абсурдные обвинения»: адвокат продюсера Линды о деле своего доверителя
В показаниях свидетеля и потерпевшего нет признаков преступления, утверждает юрист.
Фото: Известия/ Виктория Ковалева
В показаниях певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) и заслуженного деятеля искусств России Максима Фадеева нет признаков вины саунд-продюсера Михаила Кувшинова. Об этом сообщил адвокат музыкального деятеля агентству ТАСС.
Кувшинова подозревают в махинациях с авторскими правами. Потерпевшим по делу является Фадеев — его допросили еще в 2024 году. В рамках текущего расследования певица и музыкальный продюсер дали показания как свидетели.
«Их показания не указывают на моего подзащитного Кувшинова как на мошенника», — подчеркнул адвокат.
Юрист назвал обвинения в адрес его доверителя в махинациях с авторскими правами абсурдными.
Следствие считает, что Кувшинов с неустановленными соучастниками мог незаконно получить авторские права на песни Фадеева. В настоящее время правоохранители проверяют мужчину и на возможную причастность к аналогичным преступным эпизодам.
Продюсера ранее отправили под домашний арест. Гейман же после допроса отпустили в статусе свидетеля.
