«Абсурдные обвинения»: адвокат продюсера Линды о деле своего доверителя

Адвокат продюсера певицы Линды отрицает его вину в мошенничестве

В показаниях певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) и заслуженного деятеля искусств России Максима Фадеева нет признаков вины саунд-продюсера Михаила Кувшинова. Об этом сообщил адвокат музыкального деятеля агентству ТАСС.

Кувшинова подозревают в махинациях с авторскими правами. Потерпевшим по делу является Фадеев — его допросили еще в 2024 году. В рамках текущего расследования певица и музыкальный продюсер дали показания как свидетели.

«Их показания не указывают на моего подзащитного Кувшинова как на мошенника», — подчеркнул адвокат.

Юрист назвал обвинения в адрес его доверителя в махинациях с авторскими правами абсурдными.

Следствие считает, что Кувшинов с неустановленными соучастниками мог незаконно получить авторские права на песни Фадеева. В настоящее время правоохранители проверяют мужчину и на возможную причастность к аналогичным преступным эпизодам.

Продюсера ранее отправили под домашний арест. Гейман же после допроса отпустили в статусе свидетеля.

