Вся жизнь под градом: чем удивит третий сезон «Золотого дна»

Илья Ермолов: Третий сезон «Золотого дна» будет последним

Когда большая семья делит власть за дорогим столом — людьми из-за него не встанут. К такому выводу пришли актеры и создатели сериала «Золотое дно» в эксклюзивной беседе с корреспондентом 5-tv.ru на съемках третьего сезона.

Порой задуматься об итогах жизненного пути не дают большие деньги, которые уже много лет глушат боль глубокого одиночества. История семьи Градовых — пример того, насколько могут быть обманчивы столпы династии красивых, богатых и образованных людей. Два вышедших сезона «Золотого дна» показали настоящую беду современности — молодым людям больше не важен и не интересен человеческий контакт. И, к сожалению, выросло целое поколение, которое может коммуницировать «в одну сторону», не растрачиваясь на вопросы о чувствах даже самых близких им людей!

Разговор — это не слова

Самого старшего из клана Градовых в сериале исполнил заслуженный артист России Алексей Гуськов. По сюжету именно дед встает во главе семейного бизнеса после смерти сына, что провоцирует войну за наследство. Все-таки никто не был согласен оставлять власть и средства пожилому человеку с больным сердцем и старой закалкой. Его персонаж не мягкий, но единственный из всех, кто не потерял способность спрашивать и глубоко чувствовать. По словам артиста, для человека, пережившего жестокие 90-е и сумевшего сохранить огромный капитал, убийственным может стать только отсутствие отношений в этом мире:

«Вы люди молодые, а я то помню распад одной страны, потом другой… И по сюжету мой герой строит все вот в эти девяностые! Потом пришли то зумеры, то еще кто-то, я уже в них не разбираюсь… И мой герой сталкивается с тем, что люди перестали общаться тактильно, с глаза на глаз…»

Гуськов считает это главной слабостью молодежи и, при этом, сильным оружием против людей его поколения. Для его персонажа погружение в человека, тактильность и контакт — не просто инструмент влияния, а способ проверить реальность: кто перед ним — друг или наследник, союзник или предатель.

«Когда семья ему говорит: «Вот сейчас мы пойдем и вот этому выставим 500 адвокатов, а здесь 13 исков, и мы всю эту проблему решим!». Он говорит: «Подождите, а может просто спросить человека? Может поговорить, может узнать…» — размышляет Алексей Гуськов.

Алексей Гуськов в роли Юрия Градова. На съемках третьего сезона сериала «Золотое дно». Фото: пресс-служба «Иви» и START

На съемках третьего сезона артист не скрывал тесную дружбу с режиссером «Золотого дна» Ильей Ермоловым. Несмотря на разницу в возрасте, Ермолов и Гуськов называют себя настоящими друзьями и равнозначными партнерами. Наблюдая за Алексеем Геннадьевичем в процессе работы над ролью в третьем сезоне можно было понять, что актер так рассуждает о своем поколении не только от лица деда Градова, но и от своих мироощущений. На площадке он принудительно заставлял других актеров вникать в свои сцены, реплики и пропускать через себя все проблемы персонажа.

Никто из команды «Золотого дна» не умеет играть в полноги. Для них важно разогреться и найти точку опоры перед совместными сценами. Поэтому не удивительно, что страсти накалились до предела во время сцены удушения жены оскорбленным мужем после измены во втором сезоне:

«Мы с Юлей (Франц — Прим.ред.) играем в «Золотом дне» супружескую пару. И когда я узнаю о ее измене, там есть сцена с удушением. Мы отыгрываем сюжет, а Юля говорит мне: «Давай, сильнее… Не жалей меня. Мне нужна почва, чтобы оттолкнуться!..»

Поэтому команда, собранная Ильей Ермоловым — сумасшедшие киношники, готовые забыть о собственном существовании на площадке и жить жизнью своих персонажей.

«Мы же ограничены воспитанием, социальными рамками и так далее… А в кадре дается возможность про все это забыть. Опять же спасибо Илье, который достает из нас демонов. В кадре можно сделать все, что угодно!» — делится Павел Попов.

Кто такие Градовы

Семья, владеющая крупным строительным холдингом «Галактика», носит почти говорящую и характерную своим устоям фамилию — Градовы. Их жизнь, по правде, проходит под ледяным дождем — градом, которые они устраивают себе сами, борясь за активы, власть внутри компании и воюя с сильными конкурентами. В общем, все у всех хотят отжать побольше и уничтожить тех, кто мешает.

После смерти владельца холдинга Алексея Градова ужесточается борьба между бывшим чиновником и бизнес-партнером покойного. К управлению «Галактикой» возвращается его отец Юрий, когда-то основавший ее и отошедший от дел. В союзники он берет Надю — любовницу покойного сына и очень грамотного финансиста. Надя была моментально уволена после смерти Алексея по решению семейного совета. Особенно добивались ее отстранения две жены Алексея — бывшая и нынешняя. Поэтому возвращение Надежды в команду холдинга посеяло первое зерно ненависти в сторону главы семьи. При этом Надежда была единственная, кто действительно понимала, какими стратегиями можно удерживать компанию на плаву.

Еще больше накалила обстановку возникшая между Юрием и Надежой страсть. Их союз изначально выглядел как стратегический — два человека, которые понимают правила большой игры лучше остальных, и именно поэтому их связь становится такой опасной. Надю с Градовыми связывает слишком насыщенное прошлое, поэтому мстит ли она, любит ли — большая интрига, которая качает зрителя на эмоциональных аттракционах все сезоны. Кроме раздела активов Градовы — жены, дети, внуки — заняты выявлением старых обид… В общем, у них есть все — деньги, власть, связи, статус, но нет друг друга.

Ангелина Пахомова и Виктория Маслова на съемках третьего сезона сериала «Золотое дно». Фото: пресс-служба «Иви» и START

Младшее поколение Градовых в итоге просто оказывается жертвой тех ценностей, в которых выросло. Полина в исполнении Ангелины Пахомовой как любая молодая девушка искренне верит, что и для нее уготована чистая любовь. Она, может, и не хочет быть жестокой, но выбора на другой вариант абсолютно не имеет. Жизнь и семья вновь и вновь возвращают ее в жестокую реальность. Женившийся по указке, как положено в богатых семьях для объединения капитала, Антон Градов все время ищет себя и свое место в безумном семействе, где ему уготована роль подушки для битья. Старший Дмитрий Градов уверен, что он король мира. Только ему суждено править в «Галактике», но это только придуманный им мир. В жизни Дмитрий подкаблучник, а любое столкновение с дедом заканчивается для него провалом и катастрофой.

Деньги вместо любви

Деньги, которые должны были стать фундаментом для семьи, превратились в причину ее разрушения. На площадке это хорошо чувствуется в сценах с дедом: его герой будто пытается восстановить старый порядок, но каждый шаг только сильнее расшатывает систему, которую он сам когда-то построил.

Очень иронично и точно в образе Юрия Градова создана целая линия борьбы за здоровье. Градов старший во втором сезоне становится обладателем искусственного моторчика в груди, потому что сердце больше не может функционировать по-настоящему и полноценно. Алексей Гуськов в беседе с корреспондентом признался, что это отличная почва для филофствований на тему того, что в первом сезоне, когда дно еще не начало затягивать, сердце было живым, во втором уже наполовину нет, а его судьба в третьем — вообще загадка для всех.

«Великие классики говорили: от тюрьмы и от сумы не зарекайся… А у нас про что? Про дно! Да, действительно, с сердцем история многозначительная, что у деда от всего этого сердце уже и все! Не выдержало!» — признается Алексей Гуськов.

Мария Андреева на съемках третьего сезона сериала «Золотое дно». Фото: пресс-служба «Иви» и START

Диалог, ведущий к истине о том, что же станет с героем Гуськова в третьем сезоне запутал вопрос журналистов о том, что скажет ваш персонаж на похоронах у деда… Кто-то из актеров «Золотого дна» отвечал сразу, что герой будет живее живых, а кто-то трогательно подбирал слова некролога… Сам же обладатель роли лишь намекнул, что от судьбы никому не убежать. А вот как именно она развернется у единственного человека, умеющего общаться и пропускать чувства через сердце — никто не может понять.

Одиночество как итог

Все любовные линии героев завершались на этапе «пробника» — такого же использованного, маленького и опустошенного, как их жизни. Более длительные истории отношений Градовых скреплены узами брака, но с любовью даже близко не соприкасаются. Браки Градовых — это взаимовыгодные союзы. У молодого поколения супругов вообще почему-то нет детей, но зато полно романов на стороне. Опять же — попыток познать любовь.

«Продолжится ли как-то род Градовых?» — поинтересовался корреспондент.

«Ну, это интрига… Она подвешена во втором сезоне… Но… (смеется — Прим.ред.) Типа того, типа того», — с улыбкой загадочно ответил Павел Попов.

Не каждый человек достоин любви, но каждый, кто хочет избежать одиночества в итоге своей жизни — должен научиться уважать и слушать, иногда отключать собственное эго ради других. Если любовь не поддается анализу, то формула настоящей дружбы уже давно выявлена. И чтобы не быть одиноким, достаточно не быть эгоистом. Проблема в том, что одиночество как финал развития своего персонажа получили к окончанию второго сезона все герои. Но все же самое одинокое поколение в реалиях «Золотого дна» — это бумеры, те, кому за сорок-шестьдесят, и те, кто привыкли к понятиям, к обратной связи и разговору. Поэтому зритель спустя несколько серий влюбляется в деда и встает на его сторону. Это единственный герой, который страдает не от своих пороков. Он становится жертвой одиночества, потому что все вокруг него эгоисты. Даже внуки, которых он пытается любить, говорят ему, что они уже не хотят быть понятыми и любимыми. От этого финал трилогии о дне крайне интригует…

На пике «Дна»

Режиссер Илья Ермолов признался, что уходить нужно на пике, поэтому растягивать историю о жалкой и богатой жизни Градовых на пять сезонов — смысла нет. Будет трилогия, и третий сезон самый последний!

Илья Ермолов и Алексей Гуськов также намекнули, что по законам жанра он будет самым жестоким и заставит зрителя вспомнить, что речь все-таки идет про дно, а не про золотые войны. Эта семья коснулась низов своего существования, будучи одетой в лакшери костюмы и платья, ужиная в самых лучших ресторанах и особо не теряя финансовую прибыль. Дно там, где нет уважения.

Виктория Маслова на съемках третьего сезона сериала «Золотое дно». Фото: пресс-служба «Иви» и START

Режиссер подмечает, что ключевой грех, который доводит Градовых до такого положения — гордыня. Из-за нее они не могут прощать, просить, любить, слышать и по-человечески говорить. Самое ужасное, что наличие больших денег дает мнимую востребованность и внутреннюю уверенность в собственной нужности. Из-за этого процесс осознания ничтожности мира, в котором живешь, происходит значительно медленнее и больнее.

