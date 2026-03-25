День работника культуры, спортивного кино, вафель и талантов: праздники 25 марта

В России 25 марта отмечается День работника культуры

Во всем мире 25 марта отмечается сразу несколько важных праздников, среди которых День спортивного кино и Международный день вафель. В России отмечают профессиональный праздник — День работника культуры. Подробнее об их традициях рассказал портал URA.RU.

День работника культуры России

С инициативой создания такого единого праздника выступил министр культуры и массовых коммуникаций России Александр Соколов в 2007 году. Он предложил подчеркнуть целостность культурной отрасли и значимость труда всех ее представителей, начиная от артистов и заканчивая музейными специалистами.

В качестве праздничной даты было выбрано 25 марта — этот день не пересекался с уже существующими государственными праздниками.

День спортивного кино

Идею создания праздника выдвинул грузинский кинорежиссер Александр Жгенти в 2002 году. По распространенной версии, в 1896 году американец Бад Гринспен снял на кинопленку первые Олимпийские игры в Афинах.

Однако эти данные вскоре опровергались. Гринспен родился в 1926 году, а первые широко известные киноматериалы об Олимпийских играх относятся к их открытию в 1912 году в Стокгольме.

Международный день солидарности с сотрудниками ООН, содержащимися под стражей и пропавшими без вести

Дата приурочена к годовщине похищения журналиста Алека Коллетта, который сотрудничал с Ближневосточным агентством ООН по оказанию помощи палестинским беженцам. В 1985 году он пропал, а его останки были найдены только в 2009 году на территории Ливана.

Международный день памяти жертв рабства

В этот день в 2007 году ООН объявила о создании «Международного дня празднования 200-летия отмены трансатлантической работорговли».

В 1807 году Великобритания приняла закон о запрете работорговли. Документ прекратил трансатлантическую торговлю африканцами, однако полностью не уничтожил сам институт рабства, который сохранялся еще на протяжении нескольких десятилетий.

Его отмену повлекли масштабные протесты порабощенных африканцев, включая Гаитянскую революцию.

Международный день вафель

Традиция возникла в Швеции под названием Vаffeldagen, что в переводе означает «День Богоматери». Со временем религиозный характер ушел, и день превратился в кулинарное торжество.

Дата 25 марта выбрана потому, что в Швеции именно в этот период происходил переход от зимнего сезона к весеннему, а вафли стали символом домашнего тепла и уюта. Постепенно эта традиция перетекла и в другие европейские страны.

Европейский день талантов

Впервые этот праздник состоялся в 2011 году в Будапеште.

Возникновение этой даты связано со стратегией Европейской комиссии, ориентированной на развитие системы образования и раскрытие талантов в странах ЕС. Ключевая задача Европейского дня талантов — всесторонняя поддержка одаренной молодежи в различных сферах.

Православные праздники 25 марта

День памяти преподобного Феофана Исповедника

Этот день связан с Феофаном Исповедником — создателем нескольких монастырей на побережье Мраморного моря.

Он вступил в брак с дочерью византийского патриция Льва Мегало. По взаимному согласию супругов их союз оставался целомудренным, поскольку Феофан намеревался принять монашество.

После благословения старца Григория Стратигия он основал монастырь на острове Калоним в Мраморном море. В уединенной келье он занимался переписыванием богословских сочинений. В дальнейшем Феофан учредил еще один монастырь в Сигрианской области, известный под названием «Великое Село» (или «Великое Поле»), и возглавил его в качестве игумена.

Народный праздник 25 марта — Феофанов день

В народной традиции 25 марта — это день памяти преподобного Феофана Исповедника, византийского монаха, летописца и богослова VIII века. Эту дату связывали с завершением схода снежного покрова и началом оттаивания земли.

На Руси в этот день было принято выходить на улицу, чтобы «встретить весну». Женщины и девушки разбрасывали во дворе зерно, «привлекая» теплую погоду и надеясь на богатый урожай.

Лошадей тщательно чистили и поили водой, в которую заранее опускали серебряную монету или кольцо. Поверья гласили, что это убережет животных от болезней и дурного глаза.

В доме в Феофанов день тщательно выметали весь мусор, по углам раскладывали монеты «на достаток», а входную дверь и порог окропляли святой водой.

В этот день родились такие знаменитости, как Ксения Раппопорт, Ефим Шифрин, Сара Джессика Паркер и Элтон Джон.

Именины 25 марта

Женские имена: Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей, Феофан.

Женские имена: Мария, Александрин, Мариэтта, Мэри.

