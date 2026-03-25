Экзамены на отлично: россияне стали чаще сдавать на права с первого раза

Ъ: россияне стали чаще сдавать экзамены на водительские права с первого раза

В России увеличилась доля граждан, успешно сдающих экзамены на водительские права с первого раза. При этом, интерес к управлению грузовым транспортом продолжает падать. Об этом сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на данный МВД.

Согласно статистике за 2025 год, показатели успешного прохождения теоретической части выросли на 43%, а практического этапа в городских условиях — на 19%. Однако количество выданных удостоверений категорий С и С1 (управление грузовым транспортом) сократилось на 10% относительно 2024 года.

«Даже 43% по теории и 19% в городе — это все же откровенно мало. Ведь было время, когда 80–90% абитуриентов преодолевали теоретический экзамен с первого раза. Более того, и сейчас есть отдельные автошколы с такой результативностью», — отметила президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.

Эксперт связывает текущий рост показателей с усилением контроля за качеством обучения и нежеланием кандидатов попадать в длительные очереди на пересдачу.

Дефицит профессиональных кадров в логистике специалисты объясняют системными проблемами. По их словам, снижается престиж профессии водителя грузовиков. В этой сфере есть кадровый голод, несмотря на рост зарплаты.

При этом, подготовка одного специалиста категории С требует серьезных вложений — до 100 тысяч рублей. Такое могут позволить себе далеко не все учебные организации.

В противовес «грузовому» кризису наблюдается рост популярности мотоциклов. Число обладателей прав категорий А и А1 увеличилось на 15%. Специалисты связывают это с тем, что байки стали восприниматься не как опасное хобби, а как удобный способ преодолеть пробки.

