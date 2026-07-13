Один человек погиб и несколько пострадали в результате ударов США по Ирану

Один человек погиб и еще несколько пострадали в результате массированных ударов США по иранскому городу Бендер-Махшехр (провинция Хузестан). Об этом сообщил телеканал Press TV, ссылаясь на публикацию в Telegram-канале.

Другие подробности атаки пока не приводятся.

По данным агентства Fars, которое ссылается на заместителя губернатора провинции Бушер Эсхана Джаханиана, два американских снаряда попали по военным базам, а еще одним ударом поразили территорию в окрестностях города Чегадак.

Ранее гостелерадиокомпания Ирана также сообщала о взрывах в городах Сирик, Бендер-Аббас и Джаск, а также на острове Кешм в акватории Ормузского пролива.

Израильский 12-й канал сообщал, что Иран якобы планировал покушение на президента США Дональда Трампа во время его пребывание в Анкаре в рамках саммита НАТО. Именно информация о готовящемся убийстве стала причиной замены нового самолета Air Force One американского лидера перед вылетом из Турции.

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