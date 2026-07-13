Иран атаковал базу США в Кувейте: израильские СМИ сообщают о гибели американских военных

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Тегеран заявил об уничтожении нескольких пусковых установок HIMARS, а Трамп уже пообещал новые удары. по исламской республике.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sepahnews; 5-tv.ru

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Тема:
Война в Иране

Иран нанес удар по американской базе в Кувейте

Конфликт на Ближнем Востоке выходит на новый уровень. Израильские СМИ сообщают о гибели нескольких американских военнослужащих после иранской атаки на базу США в Кувейте.

Тегеран, в свою очередь, заявил об уничтожении нескольких пусковых установок HIMARS, развернутых для удара по территории республики. При этом власти Кувейта подтвердили обстрел пограничных пунктов и нефтяной платформы.

Вашингтон пока не комментирует информацию о потерях. Однако президент США Дональд Трамп уже пообещал Ирану новые, еще более мощные удары. Поступают сообщения о массированных атаках американской авиации по южным районам республики, в том числе в районе порта Бендер-Аббас.

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