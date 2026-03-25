«Уже теща»: Юлия Пересильд пошутила о новом семейном статусе

Мария Гоманюк

Актриса с юмором отнеслась к своей возможной новой роли.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Юлия Пересильд в шутку назвала себя тещей Вани Дмитриенко

Заслуженная артистка России, актриса Юлия Пересильд рассказала об отношении к союзу своей 16-летенй дочери Анны с 20-летним певцом Ваней Дмитриенко. Этим она поделилась в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Космическая собака Лида».

По словам Пересильд, она положительно оценивает отношения двух молодых знаменитостей.

«Потрясающий, потрясающий [союз]», — сказала она.

Кроме того, в разговоре она с юмором отнеслась к своему возможному новому статусу. На вопрос о том, станет ли она хорошей тещей, актриса коротко ответила, что уже ею является.

«Уже!» — добавила артистка.

Про роман Анны Пересильд и Вани Дмитриенко впервые заговорили в начале 2025 года, когда девушка намекнула на отношения. Позднее исполнитель пригласил ее сняться в своем клипе.

Весной того же года молодых людей заметили вместе на праздновании 16-летия Анны — тогда они не скрывали чувств и целовались. Несмотря на регулярные совместные появления, официальное подтверждение отношений прозвучало лишь недавно. Известно также, что артисты уже познакомили друг друга со своими матерями.

Ранее Юлия Пересильд высказалась против полета дочери в космос.

