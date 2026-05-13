«Подсказки рассыпаны»: Вадим Самойлов о черных кошках и знаках судьбы

Музыкант Вадим Самойлов верит в приметы и знаки судьбы

Знаки судьбы и приметы появляются в жизни людей не просто так. Об этом рассказал рок-музыкант, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте «Песни Победы» в Государственном Кремлевском дворце.

По словам артиста, не нужно верить абсолютно во все, однако иногда на «подсказки вселенной» стоит обращать внимание.

«Потому что какие-то подсказки по твоему жизненному пути они рассыпаны бесспорно. <…> Знаки и приметы различные — это скорее такой катализатор включить собственное самосознание, собственную ясность ума», — пояснил Самойлов.

Музыкант также поделился, что однажды ему перебежала дорогу черная кошка и после этого он едва не попал в ДТП.

«Верь не верь, но вот такая история была», — заключил артист.

