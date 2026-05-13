«Подсказки рассыпаны»: Вадим Самойлов о черных кошках и знаках судьбы
На седьмом десятке жизни артист не может не признать существование особых знамений, предостерегающих от бед.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Музыкант Вадим Самойлов верит в приметы и знаки судьбы
Знаки судьбы и приметы появляются в жизни людей не просто так. Об этом рассказал рок-музыкант, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте «Песни Победы» в Государственном Кремлевском дворце.
По словам артиста, не нужно верить абсолютно во все, однако иногда на «подсказки вселенной» стоит обращать внимание.
«Потому что какие-то подсказки по твоему жизненному пути они рассыпаны бесспорно. <…> Знаки и приметы различные — это скорее такой катализатор включить собственное самосознание, собственную ясность ума», — пояснил Самойлов.
Музыкант также поделился, что однажды ему перебежала дорогу черная кошка и после этого он едва не попал в ДТП.
«Верь не верь, но вот такая история была», — заключил артист.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о традициях, приметах и обрядах на свадьбу. В торжестве смешались языческие заговоры, христианские таинства, императорские указы и советские агитки. На Руси к свадьбе готовились долго, в зависимости от сезона и от условий, и подготовка была очень тщательной. В среднем от сватовства до свадебного обряда проходило несколько недель.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
94%
Нашли ошибку?