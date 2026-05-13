«Подсказки рассыпаны»: Вадим Самойлов о черных кошках и знаках судьбы

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 37 0

На седьмом десятке жизни артист не может не признать существование особых знамений, предостерегающих от бед.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Музыкант Вадим Самойлов верит в приметы и знаки судьбы

Знаки судьбы и приметы появляются в жизни людей не просто так. Об этом рассказал рок-музыкант, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте «Песни Победы» в Государственном Кремлевском дворце.

По словам артиста, не нужно верить абсолютно во все, однако иногда на «подсказки вселенной» стоит обращать внимание.

«Потому что какие-то подсказки по твоему жизненному пути они рассыпаны бесспорно. <…> Знаки и приметы различные — это скорее такой катализатор включить собственное самосознание, собственную ясность ума», — пояснил Самойлов.

Музыкант также поделился, что однажды ему перебежала дорогу черная кошка и после этого он едва не попал в ДТП.

«Верь не верь, но вот такая история была», — заключил артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о традициях, приметах и обрядах на свадьбу. В торжестве смешались языческие заговоры, христианские таинства, императорские указы и советские агитки. На Руси к свадьбе готовились долго, в зависимости от сезона и от условий, и подготовка была очень тщательной. В среднем от сватовства до свадебного обряда проходило несколько недель.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
73.34
-0.45 85.90
-1.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:31
Свадьба мечты сорвана: организатор праздников в Петербурге обманул 27 пар
20:22
«Даже у обезьян таких губ нет»: врач оскорбила девушку во время приема
20:00
В Москве вводят ограничения на публикацию данных о терактах и атаках БПЛА
19:50
Майский детокс: как восстановить здоровье желудка после праздников
19:44
Искали несколько дней: пропавшего музыканта Сысоева нашли мертвым в Крыму
19:43
«Не надо подстраиваться»: группа AY YOLA дала совет молодым артистам

Сейчас читают

Давление на Зеленского — «имитация Вашингтоном верности „духу Анкориджа“»
Сиделка три года скрывала смерть пенсионерки, продолжая жить на ее деньги
«Лесной аперитив» ударил в голову: пьяные олени бросаются под колеса машин
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео