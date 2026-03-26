Любовь по расчету? Экс-девушка сына Кадышевой требует у него миллионы

Дарья Орлова
Возлюбленная Григория хочет компенсировать расходы на совместный отдых.

Бывшая спутница Григория Костюка — сына народной артистки Надежды Кадышевой — обратилась в суд с финансовыми претензиями к экс-возлюбленному. Как пояснил в беседе с NEWS.ru адвокат певца Юрий Шаркович, представленные истицей — владелицей пиар-агентства Дарьей Де Батс — материалы вызывают вопросы.

По словам девушки, она тратила собственные средства на поддержку деятельности коллектива «Золотое кольцо», решение рабочих задач и совместные поездки. При этом Шаркович утверждает, что часть переписок, приложенных к иску, касается несуществующих рабочих процессов, а некоторые расходы, которые женщина считает своими вложениями, якобы не имеют отношения к артисту.

Юрист также отметил, что в документах фигурируют траты, связанные с путешествиями пары и их личным отдыхом. По его мнению, если будет составлена подробная опись заявленных расходов, в ней могут оказаться даже бытовые мелочи.

Адвокат сообщил, что Де Батс представила суду многочисленные переписки с Костюком в качестве доказательств. При этом точная сумма требований остается неопределенной. В разных интервью предпринимательница называла разные цифры — от девяти до 20 миллионов рублей, а в ходе судебного заседания речь шла уже примерно о пяти миллионах.

Шаркович подчеркнул, что ему ничего не известно о попытках урегулировать конфликт мирным путем. Он считает, что бывшая возлюбленная воспринимала обычные повседневные траты, которые оплачивал Костюк, как своего рода заем.

«Насколько я понимаю, Дарья занималась организацией отдыха. Наверное, для мужчины это нормально, когда девушка, с которой он встречается, билеты покупает. Ты ей денег дал, а девушка пошла и билеты купила», — отметил юрист.

