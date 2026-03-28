Унижение принца Эндрю: опальный член королевской семьи должен кланяться дочерям

Mirror: опальный принц Эндрю вынужден унижаться перед своими дочерьми

В Великобритании принц Эндрю столкнулся с необходимостью кланяться собственным дочерям из-за потери своих официальных титулов. Об этом сообщает Mirror.

Принцессы Беатрис и Евгения сохранили свой статус, в то время как их отец лишился почетных званий и военных назначений. Королевский биограф Роберт Хардман подтвердил, что в рамках официального протокола Эндрю теперь обязан выражать почтение всем членам семьи, обладающим более высоким рангом, включая собственных детей.

Писатель Эндрю Лоуни отметил, что для принца, который всегда придавал огромное значение церемониям и иерархии, такая расстановка сил станет серьезным ударом по самолюбию.

Проблемы принца Эндрю начались после грандиозного скандала, связанного с его дружбой с финансистом Джеффри Эпштейном. Давление на 66-летнего брата короля усилилось после того, как Карл III распорядился о его переезде из Royal Lodge в более скромное поместье Марш-Фарм в Сандрингеме.

Несмотря на то, что Эндрю больше не может использовать обращение «Ваше Королевское Высочество», домашнему персоналу было приказано называть его «сэр».

В настоящее время он ожидает завершения ремонтных работ в новом доме, временно проживая по соседству. Все расходы на содержание опального принца, включая оплату личного шеф-повара и камердинера, взял на себя король, чтобы исключить финансовую зависимость брата от сторонних источников.

Напоминаем, что ранее принц Эндрю категорически отвергал все обвинения в неподобающем поведении, однако это не спасло его от публичного позора и исключения из круга работающих членов монаршей фамилии.

Специалисты по этикету подчеркивают, что текущее положение дел в семье Виндзоров почти не имеет современных прецедентов, создавая неловкую ситуацию, когда отец юридически стоит ниже своих дочерей в придворной лестнице.

По словам источников, Эндрю вряд ли смирится с новым положением дел, но правила протокола не оставляют ему иного выбора при официальных встречах с семьей.

