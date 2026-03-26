В Петербурге участница ДТП напала на съемочную группу телеканала «78»

Инцидент произошел на кольцевой автодороге во время съемки последствий аварии с шестью автомобилями.

Неприятный инцидент произошел в Петербурге. Съемочная группа «78» канала снимала последствия ДТП с участием шести машин на кольцевой автодороге. Хозяйка элитной иномарки посчитала, что это она решает, кто может оставаться на месте аварии.

Нападавшая задержана, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Подмосковье избили корреспондента «Известий», снимавшего сюжет о продаже «красивых» номеров.

Журналист вместе со съемочной группой пытался выяснить законность продажи таких автомобильных номеров в одной из местных фирм.

По словам Полторанина, сотрудники компании отреагировали агрессивно: его избили, отобрали телефон, силой посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении. В дороге журналисту угрожали физической расправой, после чего оставили на железнодорожной станции.

Несмотря на произошедшее, офис организации продолжал работу и закрылся лишь после прибытия на место других съемочных групп. Директор фирмы Павел Погосян заявил, что не понимает сути претензий и предположил, что журналисты могли перепутать его с другим человеком.

Пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Редакция «Известий» обратилась в полицию. СК возбудил уголовное дело по факту нападения на журналиста.

