Всегда один: соседи рассказали о стрелявшем в челябинской школе подростке

После занятий он нередко задерживался во дворе, сидел на скамейке с телефоном и не спешил возвращаться домой.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Стрелявшего в челябинской школе подростка описали как замкнутого и нелюдимого
Соседи подростка, стрелявшего в школе № 32 в Челябинске, описали его как замкнутого и нелюдимого. Об этом они рассказали в беседе с 5-tv.ru.
По их словам, мальчик практически не общался со сверстниками и предпочитал проводить время в одиночестве.
Жители дома рассказали, что после занятий школьник нередко задерживался во дворе, где сидел на скамейке с телефоном и не спешил возвращаться в квартиру. Он также никогда не лез в конфликты и выглядел спокойным.
«Когда шел в школу, всегда здоровался, а когда возвращался — сидел на скамейке с телефоном или просто пил воду. С друзьями я его никогда не видела. Тихий, спокойный, никогда в конфликты не лез», — отметила дворник Елена Бобурова, знакомая с мальчиком.
По оценке соседей, семья подростка обычная: мать работает в детском саду, отец — на заводе. Внешне семья не выделялась, а сам школьник выглядел опрятно и воспитывался в условиях среднего достатка.
«Одевался хорошо. <…> Хороший, обычный достаток, среднестатистическая семья», — уточнил один из собеседников.
Сосед семьи школьника Павел Филиппов охарактеризовал ее как благополучную. Родителей подростка он назвал воспитанными и непьющими.
Инцидент произошел утром 26 марта. По предварительным данным, ученик принес в школу сигнальный пистолет, арбалет и перцовый баллончик. Во время урока он выстрелил в лицо однокласснице, после чего применил газ и попытался скрыться через окно, но выпал из него и получил травмы.
В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе и сам нападавший. Подростка госпитализировали с переломами ног.
Очевидцы утверждали, что использованное оружие школьник мог приобрести в детском магазине и впоследствии изменить его. Следственные органы возбудили уголовные дела по нескольким статьям, в числе которых покушение на убийство двух и более лиц.
Одна из учениц той же школы рассказала, что нападавшего считали тихим и замкнутым. Она допустила, что причиной произошедшего могла стать травля со стороны сверстников. Девушка отметила при этом, что ранее подобных случаев в учебном учреждении не было.
Ранее директор школы в Челябинске Юлия Коробова рассказала, что занятия в учреждении отменили.
