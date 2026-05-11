Правила сортировки вещей: как разгрузить гардероб к летнему сезону

Daily Mail: чтобы разгрузить гардероб к летнему сезону, стоит сортировать вещи

Для эффективной разгрузки гардероба специалисты рекомендуют своевременно упаковывать объемную верхнюю одежду, тяжелые трикотажные изделия и зимнюю обувь. Об этом сообщило Daily Mail.

Эксперт по хранению вещей Натали Принс рассказала, что правильная подготовка к летнему сезону начинается с тщательной ревизии. Перед тем как убрать вещи на хранение, необходимо избавиться от поврежденных, немодных или неподходящих по размеру предметов.

Полезным методом станет «обратное развешивание». Если вешалка к концу сезона осталась повернута в исходную сторону, значит, вещь ни разу не надевали и она лишь занимает место.

Важнейшим этапом является гигиеническая подготовка. Вещи должны быть идеально чистыми и полностью сухими, так как остаточная влага в закрытых контейнерах провоцирует появление затхлого запаха и плесени.

Особое внимание стоит уделить деликатным материалам, таким как шелк, кашемир или атлас. Их следует держать отдельно от аксессуаров с острыми деталями, способных оставить зацепки.

Трикотаж эксперт посоветовала только складывать, поскольку на плечиках он необратимо растягивается. Для защиты от насекомых рекомендуется использовать натуральные ингредиенты — лаванду или лавровый лист, которые служат отличной альтернативой химическим средствам.

Для экономии места отлично подходят вакуумные пакеты, сжимающие пуховики и свитеры до минимальных размеров. Однако не стоит оставлять одежду в сжатом состоянии дольше полугода. Это может привести к деформации волокон и появлению трудновыводимых заломов.

Если вещи убираются в непрозрачные коробки, Принс советует прикреплять к ним фотографии содержимого для быстрого поиска в будущем.

Владельцам деревянной мебели также напоминают о необходимости использования специальных вкладышей для ящиков, чтобы грубая поверхность древесины не повредила тонкие ткани при хранении.

