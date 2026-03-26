Закладчицу с килограммом наркотика задержали в Серпухове

Сергей Добровинский
Женщина прятала запрещенные вещества под курткой и в дамской сумочке.

Сколько мефедрона изъяли у закладчицы в Серпухове

Полицейские в Серпухове изъяли у женщины-закладчицы один килограмм наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Московской области.

Сотрудники ДПС ГУ МВД Подмосковья остановили иномарку на 101-м километре автодороги М-2 «Крым» для проверки документов. В машине ехала пассажирка — 47-летняя жительница Липецкой области. Общаясь с правоохранителями, женщина заметно нервничала — ее поведение вызывало у стражей порядка подозрения.

Инспекторы провели досмотр и под курткой, а также в дамской сумке нашли полимерный пакет с порошком внутри. Также там были обнаружены подозрительные емкости с неизвестным веществом, стеклянные трубки и изолента. В ходе экспертизы выяснилось, что в одном из свертков находится мефедрон.

Сама нарушительница объяснила, что в сентябре 2025 года ей в мессенджере написал неизвестный с предложением о легкой и хорошо оплачиваемой работе. Сначала она отказалась, но вербовщик смог ее уговорить. Впоследствии женщине отправляли координаты для «закладок» — тайников, где она должна была размещать свертки с наркотиками.

Возбуждено уголовное дело о распространении наркотиков, задержанную поместили под стражу.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
82.13
1.41 95.00
1.19
