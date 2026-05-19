Десерт из почвы: школьники съели грязь, помогая голодающим

Дарья Орлова
Благотворительный обед обернулся кулинарным скандалом из-за роковой ошибки организаторов.

NYP: школьников случайно накормили грязью на мероприятии против голода

В США ученики старших классов случайно употребили в пищу землю во время благотворительного мероприятия, направленного на помощь голодающим. Об этом сообщило издание New York Post (NYP).

Выяснилось, что три подростка приняли специфическое блюдо за десерт и успели попробовать его на вкус, прежде чем осознали подвох. Администрация образовательного учреждения поспешила заверить общественность, что случившееся не было запланированной шуткой или издевательством, а стало следствием неудачного стечения обстоятельств при подготовке стола.

Причиной путаницы стал образовательный процесс: незадолго до ужина на занятии по естествознанию школьники изучали методики стерилизации грунта для улучшения роста культур.

Почву для эксперимента специально термически обрабатывали в духовом шкафу. Готовое блюдо с землей накрыли металлической фольгой и оставили в кухонной зоне. В процессе суеты, связанной с организацией массового питания, емкость с почвой ошибочно приняли за сладкое угощение и выставили на линию раздачи. Организаторы мероприятия выразили глубокое сожаление из-за произошедшего недоразумения.

Руководство школы в лице директора Линды Пиз оперативно прокомментировало ситуацию, разослав официальное уведомление. В документе указано, что дети, попробовавшие содержимое тарелки, «сразу поняли, что это было, и немедленно выплюнули».

Представители школы подчеркнули, что это была «досадная ошибка, а не розыгрыш», и сразу вышли на связь с семьями пострадавших учеников для разъяснения ситуации. Несмотря на неприятный опыт, здоровью молодых людей ничего не угрожает, так как субстанция прошла предварительную высокотемпературную обработку в рамках школьного научного проекта.

