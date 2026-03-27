Жертвы финансиста Джеффри Эпштейна подали в суд на Минюст США и Google

Диана Кулманакова
Просьбы защитить пострадавших женщин были проигнорированы.

В США группа женщин, пострадавших от действий обвиненного в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна, подала коллективный судебный иск против американского Министерства юстиции и поисковой системы Google из-за разглашения их конфиденциальных данных. Об этом сообщает NBC.

Заявители утверждают, что в ходе публикации архивных материалов по резонансному делу государственные органы и технологическая корпорация не обеспечили должный уровень анонимности. Это привело к нарушению права на частную жизнь.

В исковом заявлении, направленном в суд, подчеркивается, что американская администрация сделала осознанный выбор в пользу оперативного и массового обнародования сведений, пренебрегая безопасностью жертв.

Государственные структуры позднее попытались отредактировать документы и скрыть персональную информацию. Однако, как заявляют жертвы, IT-платформы, включая Google, продолжают отображать эти данные.

Защита уточняет, что многочисленные просьбы об удалении закрытого контента из поисковой выдачи были проигнорированы. Теперь пострадавшие требуют от Минюста выплаты компенсации в размере не менее тысячи долларов каждому, а от Google — значительных штрафных санкций и немедленной очистки личных сведений.

Джеффри Эпштейн был задержан в 2019 году по обвинению в организации преступной сети, занимавшейся эксплуатацией несовершеннолетних. Летом того же года он совершил самоубийство в тюремной камере.

Только в январе 2026 года официальный Вашингтон объявил о завершении процедуры рассекречивания материалов следствия, объем которых превысил 3,5 миллиона файлов. Публикация этих данных вызвала новую волну скандалов, так как в документах упоминались имена высокопоставленных политиков и мировых знаменитостей, посещавших частный остров финансиста.

