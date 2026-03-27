В Тюмени жену бывшего гаишника заподозрили в убийстве мужа

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Предположительно, она совершила преступление в состоянии алкогольного опьянения.

Кто убил бывшего гаишника в Тюмени

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эльмира Закирова

Бывшего гаишника зарезали ножом в Тюмени

В Тюмени зарезали бывшего сотрудника ГАИ Константина Киреева. Предположительно, убийца — супруга жертвы. Кровавая расправа произошла вечером 22 марта в квартире в одном из домов на улице Мельникайте. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

Мужчина умер на месте происшествия. По предварительным данным, в момент убийства супруга бывшего гаишника была пьяна. На женщину завели уголовное дело, ей грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

В объединенной пресс-службе судов Тюменской области изданию сообщили, что 25 марта прошло заседание по мере пресечения для жены убитого гаишника.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина, пытавшийся скрыться от правоохранителей, нанес не менее пяти ударов ножом в лицо и туловище курсанту института Министерства внутренних дел России. Студент проходил практику в Санкт-Петербургском линейном управлении МВД России на транспорте. Курсант выжил, его госпитализировали.

Куй железо, пока горячо: астропрогноз для всех знаков зодиака на апрель 2...

