Не менее пяти ножевых: на курсанта института МВД напали в Санкт-Петербурге

Пострадавший проходил практику в одном из ведомств города.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Белова; Telegram/Следком/sledcom_press; 5-tv.ru

В Санкт-Петербурге курсанту института МВД нанесли несколько ножевых ранений

Мужчина напал на курсанта института МВД в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) в своем Telegram-канале.

«Находясь в машине, желая скрыться от сотрудников правоохранительного органа, молодой человек (подозреваемый в преступлении. — Прим. ред.) нанес не менее пяти ударов ножом в область лица и туловища курсанта института МВД России», — говорится в сообщении ведомства.

Студент вуза проходил практику в Санкт-Петербургском линейном управлении МВД России на транспорте. Он совместно с куратором образовательного учреждения осуществлял оперативно-розыскные мероприятия. Они получили сообщение о совершении преступления. В попытке задержать подозреваемого полицейские и посадили мужчину в служебный автомобиль.

Инцидент произошел 11 марта на улице Ольги Берггольц в Невском районе города Санкт-Петербурга.

Курсант был госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Нападавший задержан. Ему в ближайшее время предъявят обвинения.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Проводятся следственные действия для установки всех обстоятельств произошедшего.

