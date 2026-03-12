Не менее пяти ножевых: на курсанта института МВД напали в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге курсанту института МВД нанесли несколько ножевых ранений

Мужчина напал на курсанта института МВД в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) в своем Telegram-канале.

«Находясь в машине, желая скрыться от сотрудников правоохранительного органа, молодой человек (подозреваемый в преступлении. — Прим. ред.) нанес не менее пяти ударов ножом в область лица и туловища курсанта института МВД России», — говорится в сообщении ведомства.

Студент вуза проходил практику в Санкт-Петербургском линейном управлении МВД России на транспорте. Он совместно с куратором образовательного учреждения осуществлял оперативно-розыскные мероприятия. Они получили сообщение о совершении преступления. В попытке задержать подозреваемого полицейские и посадили мужчину в служебный автомобиль.

Инцидент произошел 11 марта на улице Ольги Берггольц в Невском районе города Санкт-Петербурга.

Курсант был госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Нападавший задержан. Ему в ближайшее время предъявят обвинения.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Проводятся следственные действия для установки всех обстоятельств произошедшего.

