Утонул у берега: корабль-ресторан Януковича ушел под воду в Киевской области

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 39 0

Для внутреннего оформления использовались редкие породы древесины, натуральный мрамор, хрусталь и декоративные элементы из позолоты.

Что сейчас с кораблем рестораном Галлеон Виктора Януковича

Фото: www.globallookpress.com/GTW/imageBROKER.com

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Корабль-ресторан «Галлеон» Виктора Януковича утонул в Киевской области

В Киевской области в резиденции «Межигорье» затонул знаменитый корабль-ресторан «Галлеон», принадлежавший бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

Согласно опубликованным видеоматериалам, судно значительно просело в воду, которая уже достигла уровня нижних окон и входных дверей. «Галлеон» Януковича фактически оказался наполовину под водой.

Этот объект долгое время считался одной из самых ярких достопримечательностей бывшей частной территории экс-главы государства. Он привлекал внимание своим необычным видом и масштабными размерами.

«Галлеон» представляет собой 50-метровое сложное инженерное сооружение, предназначенное для приема высокопоставленных гостей. Внутреннее убранство корабля отличалось исключительной дороговизной. Для оформления интерьеров использовались редкие породы древесины, натуральный мрамор, хрусталь и декоративные элементы из позолоты.

Внутри судна располагались не только просторный банкетный зал со сценой для выступлений, но и персональный рабочий кабинет экс-президента, а также уютная гостиная зона.

История самой резиденции «Межигорье» связана с чередой юридических разбирательств. До 2007 года объект находился в государственной собственности, однако позднее был передан Виктору Януковичу.

Правоохранительные органы впоследствии заявили, что эта процедура прошла с грубыми нарушениями действующего законодательства. В 2018 году активы перешли в ведение агентства по управлению арестованным имуществом.

Только в 2023 году территории присвоили статус национального парка-памятника, после чего бывшее имение стало доступно для массового посещения туристами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+27° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 30%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:15
«Будет достаточно извиниться»: потерпевшая пожалела экс-стилиста Лерчек
16:00
Пришел поддержать отца: сын футболиста умер после падения ворот
15:53
Утонул у берега: корабль-ресторан Януковича ушел под воду в Киевской области
15:45
Может исчезнуть? Последнее неконтактное племя Индии сдается под давлением цивилизации
15:39
«Был в состоянии аффекта»: подросток 23 раза ударил ножом школьника в Петербурге
15:35
Жозе Моуриньо возвращается на пост главного тренера мадридского «Реала»

Сейчас читают

«Крохотный львенок»: у Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского родился ребенок
Почти плюс 30 и душные ночи: Москву накроет июльская жара
Нашествие акул в Египте: из-за нападений хищников начали гибнуть туристы
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео