«Что-то вбивают в лицо»: Анита Цой о процедурах омоложения

Певица Анита Цой заявила, что не прибегала к хирургическим вмешательствам

Народная артистка России Анита Цой в уходе за собой использует выжимки из лосося и маски. При этом к хирургическим вмешательствам певица никогда не прибегала. Об этом Цой рассказала на концерте «Звезды дорожного радио» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Делаю масочки, делаю массажи, что-то в меня вбивают, мне в лицо какие-то крема по десять ступеней, по-моему. <…> Пролежала два часа, думала, я умру, но встала, посмотрела на себя в зеркало и решила, что ничего страшного», — сказала Анита.

Артистка призналась, что иногда делает уколы красоты, например с биоматериалом лосося, но пластических операций у нее не было.

«Пока не планирую. Меня выгоняют из пластической хирургии. Я уже ездила в Корею несколько раз, смотрела на эту историю, изучала. Они мне говорят: «Идите пока отсюда», — поделилась артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что народная артистка России Елена Яковлева прибегала к помощи пластических хирургов. Актриса отметила, что никогда и не пыталась скрыть испробованных методов омоложения. По ее мнению, в этом нет смысла. Но злоупотреблять операциями звезда не готова.

