Зачем скрывать: как актриса Елена Яковлева относится к пластике

Рита Цветкова
Рита Цветкова

Артистка не скрывает, что обращалась за помощью к хирургам, однако понимает, что процесс старения необратим, и готова с этим смириться.

Как актриса Елена Яковлева относится к пластической хирургии

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Актриса Яковлева: С возрастом бороться нельзя, ты все равно его не победишь

Народная артистка России Елена Яковлева призналась, что прибегала к помощи пластических хирургов. В интервью Надежде Стрелец актриса отметила, что никогда и не пыталась скрыть испробованных методов омоложения. По ее мнению, в этом нет смысла. Но злоупотреблять операциями звезда не готова, да и найти время на операцию ей не так просто. Кроме того, в конечном итоге годы побеждают красоту, и это неизбежно.

«Я на 100% уверена, что с возрастом бороться нельзя, ты все равно его не победишь. Все равно этот процесс будет. Чуть-чуть поддерживать как бы состояние лица можно и то по возможности… Поглаживание ничего не даст уже в моем возрасте, только какое-то радикальное такое вмешательство — это вот когда болезненно все и нужна реабилитация», — рассказала Яковлева.

Актриса поделилась, что примерно раз в месяц бывает у косметолога, если в ее плотном графике найдутся три свободных дня подряд. На первый выходной она планирует процедуру, а после ждет, когда сойдут на нет следы вмешательства. В последнее время это максимум, который позволяет себе артистка.

Яковлева подчеркнула, что в 64 года ей приходится принимать свой возраст на двух уровнях сразу — как женщине и как профессионалу. Безусловно, годы влияют на театральный репертуар и на выбор ролей в кино. Продюсеры предлагают играть бабушек — и это нормально, ведь и в реальной жизни она уже могла ею стать. И будет очень рада, если единственный сын подарит ей внуков.

«По годам-то я уже бабушка, но надо соответствовать этому. У нас тоже есть актрисы, которые ничего с собой не делают такого. Медицина пришла к этому, что это есть, почему это не использовать действительно?» — порассуждала звезда.

Ранее в интервью 5-tv.ru актриса Наталья Рудова заявила, что в борьбе за молодость и красоту все средства хороши. К операциям она еще не прибегала, но если придется променять косметологию на хирургию, сделает это без сомнений.

