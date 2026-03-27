«Прожил бы жизнь в Антарктиде»: путешественник Федор Конюхов вернулся из экспедиции

Легендарный Федор Конюхов сегодня вернулся домой. Он провел в Антарктиде 111 дней. Все это время он жил в экстремальных условиях, но уже хочет вернуться обратно. А вот почему — узнал корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

По нему и не скажешь, что этот человек почти четыре месяца провел на ледяном материке. На лице Федора Конюхова, как всегда, румянец и неповторимая улыбка.

«Если бы у меня было две-три жизни, я бы одну из них прожил в Антарктиде», — отметил российский путешественник Федор Конюхов.

Экспедиция Федора Конюхова стартовала 15 ноября, перед началом лета на леднике. На пути к острову Смоленск он посетил станцию Беллинсгаузен, где встретился с российскими полярниками. А с 21 ноября путешественник остался один. Тканевая палатка с трудом выдерживала штормовой ветер. В Антарктиде его порывы достигают 70 километров в час.

«На улицу выхожу, и стоять там невозможно», — рассказал Конюхов.

Суровые условия на острове не помешали путешественнику проводить наблюдения. Так, за время экспедиции он собрал более 100 килограммов пластика, который выбрасывало из океана к берегам. И составил актуальную карту розы ветров для будущих гостей ледника.

«Антарктида — это самый большой запас ледников, соответственно, пресной воды. Они тают, соленость воды мирового океана меняется, меняются течения, меняются температурные режимы. Это затронет всех людей на нашей планете», — подчеркнул руководитель Оскар Конюхов.

В свободное время Федор Конюхов делал записи для книги и занимался живописью в кругу новых друзей. Одного из морских слонов путешественник прозвал Григорием.

«Григорий услышал мой разговор. Спи-спи», — отметил путешественник.

А этот пингвин по кличке «Василий» часто интересовался палаткой неожиданного гостя. Одну из таких встреч Конюхов запечатлел на полотне.

«Василий пришел, но мне сейчас не до Василия. Вася пускай сам пока погуляет», — сказал Конюхов.

После Антарктиды Федор Конюхов уже готовится к новым вызовам. Летом он снова полетит на воздушном шаре, причем на такой высоте, где можно встретить только самолеты. А к будущему году путешественник планирует сплав по всей Амазонке. Кроме того, у Конюхова в разработке еще по меньшей мере несколько экспедиций.

Но именно с Антарктидой отношения Федора Конюхова особенные. Пока у нас с вами в душе и на улице весна, этот человек уже скучает по ледникам и вот по такому закату, которым можно любоваться бесконечно.

