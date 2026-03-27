Китайский фермер откопал на огороде «зомби-конечность»

Китайский фермер откопал на огороде похожий на человеческую руку корнеплод

Настоящий ужас испытал китайский фермер от находки в своем огороде. Копая грядки, он внезапно обнаружил человеческую руку. Целую кисть с пятью пальцами и подобием ногтей. Мужчина тут же поделился фотографией в соцсети.

Впрочем, напугать никого не удалось. «Зомби-конечностью», как окрестили руку пользователи, оказался ямс. Это корнеплод вроде нашей картошки, который растет в Азии и Африке. Необычная форма привлекла покупателей. За него уже готовы заплатить восемь тысяч юаней — это почти 100 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в индийском округе Самбхал местные фермеры начали переодеваться в медведей и имитировать рычание, чтобы защитить урожай картофеля от диких обезьян.

Отчаявшиеся аграрии прибегли к такому маскараду после того, как традиционные способы отпугивания — метлы, барабаны, кастрюли и пугала — не дали результата. Обезьяны продолжали уничтожать посадки и даже проникать в дома. Идея основана на врожденном страхе приматов перед крупными хищниками: увидев человека в лохматом костюме, стаи спасаются бегством и долго не возвращаются.

