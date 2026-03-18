Фермеры начали переодеваться в медведей для спасения урожая картофеля

Daily Mail: фермеры начали переодеваться в медведей для спасения картофеля

В индийском округе Самбхал местные фермеры стали использовать костюмы медведей и имитировать грозное рычание для защиты полей картофеля от диких обезьян. Об этом сообщает Daily Mail.

Отчаявшиеся аграрии решились на такой маскарад после того, как все традиционные способы отпугивания животных потерпели крах.

Раньше фермеры пытались прогонять приматов с помощью метел, громкого стука в барабаны и кастрюли. Они также выставляли на полях пугала. Однако эти меры не принесли желаемого результата.

Мохнатые вредители продолжали уничтожать не только картофель, но и посадки клубники. В некоторых случаях обезьяны даже проникали в жилые дома и совершали набеги на холодильники.

Идея с переодеванием возникла из-за того, что обезьяны испытывают врожденный страх перед крупными хищниками, в частности перед медведями.

Увидев на поле человека в лохматом костюме, стаи приматов предпочитают спасаться бегством и долгое время не возвращаются к посадкам.

Несмотря на эффективность метода, эксперты сомневаются в его долгосрочном успехе. Основная сложность заключается в том, что многие местные жители продолжают подкармливать животных, что стимулирует их возвращаться к поселениям.

Кроме того, серьезной проблемой остается вырубка лесов, которая лишает приматов привычной среды обитания и естественных источников пропитания.

Отмечается, что в Индии противостояние человека и животных часто имеет религиозный подтекст. Многие индуисты почитают обезьяньего бога Ханумана и верят, что кормление его земных сородичей приносит удачу.

Аналогичная ситуация наблюдается и с коровами, которые также наносят ущерб фермерским угодьям. Поскольку коровы считаются священными, их забой запрещен в большинстве штатов страны. Владельцы часто выпускают ставших ненужными животных на волю. После чего те начинают искать пищу на чужих полях.

Ранее в престижных районах Дели даже нанимали специальных сотрудников, которые в костюмах лангуров отпугивали более мелких макак-резусов от правительственных зданий.

