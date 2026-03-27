В рамках акции «Ночь театра» прошел квест «Театральная палитра»

В рамках всероссийской акции «Ночь театра» гости приняли участие в захватывающем квесте «Театральная палитра», подготовленном актерами Московского детского театра марионеток.

Артисты рассказали об истории театра кукол. С чего все начиналось и как это стало отдельным видом искусства — кукольным театром. Также в рамках акции прошел мастер-класс по основам актерского мастерства, вокалу и технике речи, где участники мероприятия узнали, что рабочим инструментом для актера является его голос.

Кроме того, каждый участник квеста попробовал научиться управлять куклой-марионеткой и тростевой, перчаточной, планшетной куклами.

Также в ночь с 27 на 28 марта пройдет первая Всероссийская акция «Ночь театрального искусства», приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей России. В эту ночь театры и культурные площадки откроют свои двери для зрителей и представят программы, раскрывающие разнообразие форм и жанров театрального искусства.

В программу войдут вечерние и ночные спектакли, лекции, мастер-классы и другие форматы, позволяющие зрителям по-новому взглянуть на театральное искусство.

Акция призвана способствовать формированию единого культурного пространства, подчеркивая значимость театра как важнейшей части национальной культуры.

