«Нейромольер» на сцене Версаля: во Франции представили пьесу, написанную ИИ

Нейросеть почти три года обучалась на произведениях драматурга Мольера, текстах из личной библиотеки и исторических документах.

Во Франции поставили спектакль, созданный ИИ по мотивам творчества Мольера

Новая эпоха в истории культуры, похоже, началась во Франции. На сцене Королевской оперы Версальского замка состоялась премьера пьесы «Астролог, или Ложные предзнаменования». Она создана искусственным интеллектом в духе работ Мольера — знаменитого драматурга XVII века. Нейросеть почти три года обучалась на его произведениях, текстах из личной библиотеки и исторических документах, чтобы воспроизвести язык и юмор. И, судя по реакции зала, работой «Нейромольера» публика осталась довольна.

Выбор площадки не случаен: именно в Версале располагался двор короля Людовика XIV — покровителя Мольера. Сюжет строится вокруг доверчивого буржуа, ставшего жертвой мошенника-астролога. Исследователи отмечают, что в работах драматурга действительно встречаются намеки на его интерес к астрологии — отсюда и предположение, что эта тема могла бы стать основой новой пьесы, если бы Мольер не умер в 1673 году. «Известиям» удалось попасть на премьеру и увидеть, что именно придумал для зрителей ИИ-автор.

«Искусственному интеллекту вполне удалось стилизовать театральные костюмы под эпоху Мольера. Сейчас такие наряды — это не ретро, а музейная архаика. Тем ценнее их возвращение на современную сцену. Создатель блистательного театра был бы доволен», — сказала журналист Ирина Ротару.

Текст, написанный искусственным интеллектом, проверяли лингвисты и специалисты по литературе XVII века. Для визуальной части использовали сохранившиеся эскизы художника, работавшего с Мольером. Стоит отметить, что Версаль уже не впервые экспериментирует с искусственным интеллектом. Ранее здесь «оживили» садовые статуи: посетители могли, сканируя QR-коды, общаться с ними на французском, английском и испанском — и не просто получать ответы, а вести полноценный диалог.

