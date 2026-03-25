В «Мастерской «12» состоялась премьера спектакля с Михаилом Ефремовым

В Театре «Мастерская «12» народного артиста России Никиты Михалкова состоялась премьера спектакля «Без свидетелей». В главных ролях заслуженный артист России Михаил Ефремов и народная артистка РФ Анна Михалкова. Кадры с премьеры публикует 5-tv.ru.

Герои, некогда бывшие супругами, спустя долгие годы вновь оказываются в одном пространстве. Встреча, которая начинается с обыденного разговора, постепенно обнажает невысказанное: старые обиды, чувства, которые не утихли, и вопросы, на которые нет простых ответов.

Спектакль строится вокруг дилеммы: можно ли двигаться дальше, если прошлое не отпускает? Персонажи сталкиваются с собственной тревогой, необходимостью честности и риском, который несет любое откровение. Каждая реплика становится шагом к осознанию — своей роли, своих ошибок и возможности начать заново.

Официальная премьера «Без свидетелей» проходит в два дня — 25 и 26 марта. Несмотря на скандальное прошлое Михаила Ефремова, билеты на спектакль с его участием разлетелись мгновенно.

Режиссером-постановщиком спектакля выступил Никита Михалков. Авторы сценической версии пьесы советской писательницы, драматурга Софьи Прокофьевой — Александр Адабашьян и Никита Михалков, художник-постановщик — Юрий Купер.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.