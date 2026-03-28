Фигуристку Синицину госпитализировали с порезом ноги после проката на шоу Навки

Фигуристка Виктория Синицина пострадала во время выступления на шоу Татьяны Навки «Олимпийские чемпионы. XX лет» в Москве. Ее госпитализировали с глубоким порезом ноги после проката. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, на которых спортсменка в окровавленном костюме с трудом делает движение ногой, после чего ее выносят со льда.

По предварительной информации, Синицина получила травму в ходе номера — по ноге прошелся коньком ее Никита Кацалапов. По данным источника, речь идет о рваной ране голени. Покинуть лед самостоятельно фигуристка не смогла, ей помог Кацалапов — поднял на руки и унес под шум трибун.

Виктории Синициной 30 лет, в дуэте со своим партнером она выступает с 2014 года. На шоу Навки спортсмены выходили с танго. Оба фигуриста являются серебряными призерами пекинской Олимпиады 2022 года в танцах на льду и бронзовыми в командном турнире.

