Фигуристку Петросян вызвали на допинг-контроль после выступления на ОИ-2026

Спортсменку направили на процедуру тестирования сразу после завершения произвольной программы.
Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева
Российскую фигуристку Аделию Петросян вызвали на допинг-контроль после проката произвольной программы на Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщили в ТАСС, сославшись на источник.
По данным агентства, спортсменку направили на процедуру тестирования сразу после завершения выступления.
По итогам соревнований в женском одиночном катании Петросян заняла шестое место. Общая оценка за короткую и произвольную программы спортсменки составила 214,53 балла. Во время произвольной программы Аделия упала, выполняя четверной тулуп, однако чисто выполнила остальные элементы.
Ранее в беседе с 5-tv.ru Аделия Петросян поделилась тем, что сумела сохранить концентрацию и эмоциональное равновесие после ошибки во время выступления.
Золотую медаль завоевала американская фигуристка Алиса Лью, набрав 226,79 балла. Серебряным призером стала представитель Японии Каори Сакамото — 224,90 балла, бронзу получила ее соотечественница Ами Накаи с результатом 219,16 балла.
Российские фигуристы по итогам турнира остались без олимпийских наград. Подобная ситуация произошла впервые за 66 лет. До этого Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил спортсменов из России к участию в командных соревнованиях, а также в парных выступлениях и танцах на льду.
