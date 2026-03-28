Теракт против сотрудника правоохранительных органов предотвращен в Ставрополе

Алексей Мокряков
Операцию провела ФСБ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

В Ставрополе предотвращен теракт против сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщили в ФСБ России.

По информации ведомства, гражданин страны должен был подорвать личный автомобиль сотрудника правоохранительных органов по наводке украинских спецслужб. Для этого он заранее извлек из тайника взрывное устройство.

Сотрудники ФСБ вышли на мужчину, но при задержании исполнитель был дистанционно подорван своими кураторами.

Спецслужбы Киева, добавили в ведомстве, все чаще пытаются использовать россиян в качестве террористов-смертников. При этом иногда они о предстоящей гибели не подозревают.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Саратовской области задержали мужчину за подготовку теракта на военном объекте. Известно, что мужчина был завербован сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ). В ФСБ добавили, что все преступники будут привлечены к ответственности. По информации Следственного комитета (СК), представители украинских спецслужб обещали мужчине полтора миллиона рублей.

