В Саратовской области задержали мужчину за подготовку теракта на военном объекте

Он планировал атаковать беспилотниками аэродром по наводке украинских спецслужб.

В Саратовской области задержан 53-летний местный житель, который намеревался атаковать дронами военный аэродром по заданию Киева. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

«В Саратовской области при попытке установить для запуска два ударных FPV-дрона, снаряженных боевыми гранатами, с поличным задержан гражданин России 1972 года рождения», — сообщает ФСБ.

Известно, что мужчина был завербован сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ). В ФСБ добавили, что все преступники будут привлечены к ответственности.


По информации Следственного комитета (СК), представители украинских спецслужб обещали мужчине полтора миллиона рублей.

«За денежное вознаграждение в размере не менее полутора миллиона рублей обвиняемый должен был изготовить самодельные взрывные устройства и совершить террористический акт с использованием двух беспилотных летательных аппаратов путем атаки на военный аэродром», — сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Обвиняемый получил от кураторов координаты тайника, где находились взрывчатые вещества, боеприпасы, детонаторы, два квадрокоптера, а также инструкции по сборке взрывных устройств и запуску дронов. Указания по сборке и настройке беспилотников давались через иностранные мессенджеры. Также кураторы подсказывали, как подключать к дронам взрывные устройства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Ранее 5-tv.ru писал, что четыре подростка задержаны за поджоги в Москве и Подмосковье по заданию Киева. Молодые люди общались в чатах знакомств с девушками, которые просили сообщить им координаты гражданских объектов.

