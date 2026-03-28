Воры-сладкоежки угнали в Европе фуру с шоколадом

|
Инцидент может спровоцировать дефицит сладостей в магазинах центральной части континента.

Фото: www.globallookpress.com/ZB/Britta Pedersen

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Европе неизвестные угнали грузовик, перевозивший 12 тонн шоколадных батончиков KitKat. Об этом пишет издание Le Monde со ссылкой на пресс-службу компании Nestle.

Как сообщает издание, инцидент произошел на прошлой неделе, когда машина выехала из Италии, чтобы доставить сладости в распределительный центр в Польше.

В самой компании подчеркнули, что автомобиль и товар до сих пор не найдены. Поиски ведутся в сотрудничестве с местными властями и партнерами по цепочке поставок.

«Мы всегда призывали людей делать перерыв с KitKat. Но, похоже, воры восприняли это послание слишком буквально и украли более 12 т нашего шоколада», — заявил представитель Nestle.

Кроме того, он отметил, что кража может до Пасхи привести к проблемам с наличием батончиков в магазинах стран центральной Европы.

Ранее 5-tv.ru писал, что банда агрессивных подростков терроризирует жителей города Эштон-ин-Мейкерфилд в Великобритании. Хулиганы нападают на местных рабочих, а также устраивают налеты на магазины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.14
-0.99 93.42
-1.58
