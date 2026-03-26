Во власти банд: одичавшие подростки терроризируют жителей британского города

Диана Кулманакова
Маргинальные группы могут состоять из 30 человек.

Почему в Британии подростки нападают на магазины и жителей

Фото: www.globallookpress.com/David Young

Daily Mail: одичавшие подростки терроризируют жителей британского города

В британском городе Эштон-ин-Мейкерфилд банды агрессивных подростков в балаклавах угрожали рабочим ножами, вынудив их прекратить ремонтные работы. Однако этот случай не является единичным. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел, когда сотрудники компании United Utilities занимались обслуживанием сетей. Во время ремонта они столкнулись с агрессией со стороны группы молодых людей.

Из-за страха расправы подрядчики отказались продолжать работу. Объект был временно законсервирован до вмешательства властей.

Местный советник Дэнни Флетчер подтвердил серьезность ситуации. Он отметил, что хулиганы буквально выжили бригаду с места проведения работ. Представители полиции Большого Манчестера заявили, что провели расследование. Однако закрыли дело из-за нехватки улик.

Ситуация в городе с населением около 26 тысяч человек за последние месяцы превратилась в постоянный кризис. Магазины вынуждены закрываться раньше из-за регулярных налетов банд, численность которых может достигать до 30 человек.

Предприниматели жалуются на постоянные кражи, использование вонючих бомб и нападения на персонал.

«Они украли бутылку виски, а когда один из них потерял карту, они вернулись и угрожали избить моего сотрудника, чтобы он ее отдал. Вы вызываете полицию, но что они могут сделать?» — отметил один из владельцев малого бизнеса.

Владелец вейп-шопа добавил, что молодежь массово пытается купить товар без документов. После отказа подростки устраивают погромы.

Группы хулиганов на мотоциклах без номерных знаков и в масках-балаклавах превратили пешеходные зоны в гоночные трассы. Они игнорируют светофоры и подвергают риску пешеходов.

Общественное недовольство в Эштоне растет, так как жители считают предпринимаемые правоохранительными органами меры недостаточными.

Футбольный клуб «Эштон Парк» сообщил об уничтожении покрытия игрового поля. Там неизвестные ночью устроили заезды на автомобиле.

Жители отмечают, что город стал «запретной зоной» в вечернее время, а полиция зачастую ограничивается лишь выдачей регистрационных номеров преступлений.

Главный инспектор Адам Вигналл подчеркнул, что полиция работает со школами и местными властями для выявления зачинщиков. Он пообещал жесткий ответ на антисоциальное поведение.

Тем временем местные активисты указывают на отсутствие бесплатных досуговых центров для молодежи. Однако многие старожилы уверены, что нехватка развлечений не может служить оправданием для вооруженных угроз и массового насилия.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:14
Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака
5:37
Всплеск позади: чего ждать метеозависимым людям 27 марта
5:19
«Лавандовый раф» извинился за выходку с заездом на пешеходную набережную Ростова-на-Дону
5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля
4:40
Рубио заявил о возможном открытии Ормузского пролива «уже завтра»

Сейчас читают

Разговор по-мужски: главные тезисы из интервью Лаврова французскому телеканалу
«Отказ от еды — верхушка айсберга»: психолог о расстройстве пищевого поведения
«Я пропихивать никого не буду!» — Киркоров о воспитании детей
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео