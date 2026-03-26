Daily Mail: одичавшие подростки терроризируют жителей британского города

В британском городе Эштон-ин-Мейкерфилд банды агрессивных подростков в балаклавах угрожали рабочим ножами, вынудив их прекратить ремонтные работы. Однако этот случай не является единичным. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел, когда сотрудники компании United Utilities занимались обслуживанием сетей. Во время ремонта они столкнулись с агрессией со стороны группы молодых людей.

Из-за страха расправы подрядчики отказались продолжать работу. Объект был временно законсервирован до вмешательства властей.

Местный советник Дэнни Флетчер подтвердил серьезность ситуации. Он отметил, что хулиганы буквально выжили бригаду с места проведения работ. Представители полиции Большого Манчестера заявили, что провели расследование. Однако закрыли дело из-за нехватки улик.

Ситуация в городе с населением около 26 тысяч человек за последние месяцы превратилась в постоянный кризис. Магазины вынуждены закрываться раньше из-за регулярных налетов банд, численность которых может достигать до 30 человек.

Предприниматели жалуются на постоянные кражи, использование вонючих бомб и нападения на персонал.

«Они украли бутылку виски, а когда один из них потерял карту, они вернулись и угрожали избить моего сотрудника, чтобы он ее отдал. Вы вызываете полицию, но что они могут сделать?» — отметил один из владельцев малого бизнеса.

Владелец вейп-шопа добавил, что молодежь массово пытается купить товар без документов. После отказа подростки устраивают погромы.

Группы хулиганов на мотоциклах без номерных знаков и в масках-балаклавах превратили пешеходные зоны в гоночные трассы. Они игнорируют светофоры и подвергают риску пешеходов.

Общественное недовольство в Эштоне растет, так как жители считают предпринимаемые правоохранительными органами меры недостаточными.

Футбольный клуб «Эштон Парк» сообщил об уничтожении покрытия игрового поля. Там неизвестные ночью устроили заезды на автомобиле.

Жители отмечают, что город стал «запретной зоной» в вечернее время, а полиция зачастую ограничивается лишь выдачей регистрационных номеров преступлений.

Главный инспектор Адам Вигналл подчеркнул, что полиция работает со школами и местными властями для выявления зачинщиков. Он пообещал жесткий ответ на антисоциальное поведение.

Тем временем местные активисты указывают на отсутствие бесплатных досуговых центров для молодежи. Однако многие старожилы уверены, что нехватка развлечений не может служить оправданием для вооруженных угроз и массового насилия.

