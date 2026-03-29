Отрезали бы пальцы? Корреспондента «Известий» избили за репортаж о красивых номерах

Никто из тех, кто получил ранения на СВО, не оставил профессию. Они и в гражданские темы рвутся, как на передовую. В их числе — Алексей Полторанин. В ноябре 2023 года, во время репортажа об обстреле Донецка, Лешу ранило. Медаль за храбрость. Долго лечился. Вернулся в профессию. И вот на этой неделе Алексея избили в Подмосковье — во время съемок. Ему угрожали.

Ему обещали отрезать пальцы. Человека, прошедшего СВО, раненого, награжденного за храбрость, пытались запугать. И кто? Перекупщики красивых автомобильных номеров. Били в здании напротив здания местной полиции. Обратите внимание на эту дерзость. Так не действуют, когда боятся последствий. Так действуют, когда знают — последствий не будет. И вот здесь главный вопрос: кто именно обеспечивал эту уверенность и безопасность?

Расследование корреспондента «Известий» Кирилла Олькова, за спиной которого также не одна командировка в зону СВО.

Все трое в суде: молчат и прячут лица. Избившие нашего коллегу, корреспондента «Известий» Алексея Полторанина, арестованы на два месяца. Главного фигуранта, бизнесмена Павла Погосяна, привезли первым, на нем наручники. Его сопровождают шесть оперативников, как особо опасного преступника.

— Зачем вы так поступили с корреспондентом «Известий»?

Погосян молчит. Хотя до задержания был несколько увереннее: ругался, бегал от журналистов, прятался в офисе.

— Зачем вы избили корреспондента «Известий»?

— Я не хочу с вами общаться. Харе снимать, тут частная территория.

Частной территорией он называет свою фирму в Подольске по продаже автомобильных номеров. Сюда под видом покупателя и приехал наш коллега Алексей Полторанин. Готовил расследование о рынке красивых комбинаций. Те, что в ГАИ выдают бесплатно, здесь продавали за миллионы рублей. По данным «Известий», за несколько лет здесь было прокручено более пяти тысяч таких лотов. Но как только журналист об этом спросил, на него набросились.

«Мне начали наносить удары по голове, по лицу — закрылся руками, взяли ножницы, спросили: «Ты левша или правша, мы будем отрезать твои пальцы», — говорит корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Артур Давыдов, подчиненный Погосяна, действовал по его указке. Пугал, угрожал и первым ударил. Третий — Александр Фомин, еще один сотрудник фирмы Погосяна. Он тоже участвовал в нападении на журналиста, нанес несколько ударов.

Две бессонные ночи: осмотр, сбор улик, очные ставки. Тех, кто поднял руку на журналиста, допрашивали по одному.

Уже глубокой ночью задержанных сотрудников фирмы по продаже госномеров доставили на допрос в следственный комитет города Подольска. Возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной журналистской деятельности.

Сказать им нечего, оправдываться — бесполезно. Они знали, кто перед ними.

«Я им сказал, что я после перелома, я ранен был, они знали, что я журналист», — рассказал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Не просто журналист, военный корреспондент. Командировки в зону СВО, госнаграды, ранение, сотни репортажей. А пострадал здесь, в подмосковном Подольске, от рук полулегальных торгашей.

«Все эти полтора часа мне наносили удары, пять-шесть в лицо и один из сильных ударов пришелся по животу», — поделился корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Вот сайт, с которого Полторанин вышел на контору Погосяна. Обещают любой красивый номер: от ста тысяч до пяти миллионов рублей. Обычно клиентов — море! Но сегодня — тихо, хозяева задержаны. Одиннадцатый офис сейчас закрыт, никто не открывает.

Те, кто остались, нам не рады. Ведут себя так, будто им все дозволено. Пытаются напасть на оператора, запереть журналистов, хамят, грубят, но в конце концов сбегают.

По данным национального автомобильного союза, через такие с виду обычные автостоянки по всей стране проходит до ста миллиардов рублей. Вся наличность мимо казны. Схема известна. На парковке десятки доноров старых машин, их продают вместе с красивыми номерами. Металлолом — в утиль, а госзнаки на дорогую иномарку. Этому Volkswagen Touareg уже около 15 лет, рыночная цена не больше двух миллионов, но стоит он пять. Основная цена за номер, а машина отдается буквально на сдачу.

По данным «Известий», на Погосяне в разное время числились более 400 госномеров и 76 автомобилей разных марок. При этом он значится потерпевшим в 14 ДТП. Официально нигде не работает, но при этом регулярно перелеты бизнес-классом вместе с женой. Она тоже приехала в суд, но в защиту мужа так ничего и не сказала.

Его подельник Александр Фомин под ником «ФОМА 77», по нашим данным, отвечал за раскрутку сайта. Имеет судимость за пьяную драку в баре. Третий нападавший — Артур Давыдов, у него тоже есть судимость, причем за превышение полномочий и самоуправство. То есть он точно был на госслужбе. Он женат на сестре Погосяна. У нее свой кондитерский бизнес. В соцсетях один из тортов украшен комбинацией номеров.

Еще недавно она выкладывала фотографии с вечеринок, а теперь закрывает лицо папкой. Боится наговорить лишнего, видимо, чтобы не подставить покровителей мужа. Очевидно, что такой прибыльный бизнес, как продажа красивых номеров, не мог работать без прикрытия. Контактный номер, указанный на сайте фирмы, принадлежит некоей Екатерине Катковой, также у пользователей он записан как «ГАИ номера». Номер самого Погосяна сохранен у абонентов как «Паша МРЭО» или «Паша ГАИ».

«Конечно, была договоренность, мы работаем с вами, работаем под вас, и мы все вместе зарабатываем, они все так и работали, потому что имели все какую-то долю, свою прибыль», — рассказал бывший оперативный сотрудник МВД России по городу Москве Михаил Игнатов.

Одни и те же люди снова и снова переоформляют сотни машин: на себя, друзей и родственников. Такое не может не бросаться в глаза. Значит, система это поддерживала.

«Они привыкли к тому, что на местном уровне местные власть имущие всегда их прикрывают. Им все дозволено», — заявил бывший старший следователь по особо важным делам следственного комитета при МВД РФ Павел Зайцев.

Это не первое расследование «Известий», в сентябре 2025 года мы уже встречались с Погосяном под видом клиентов, тогда он хвастался связями и обещал раздобыть любой номер.

«Я 15 лет людей знаю, кто в Москве номера покупает, перевешивают и так далее. Что, вы не знаете, как это делается?» — говорил он тогда.

Реакции на обнародованные нами факты не последовало. Бизнес, который прикрывала система, продолжал работать как ни в чем не бывало. А Погосян оставался неуязвимым ровно до тех пор, пока не поднял руку на журналиста.

Фигурантам нападения на журналиста грозит до пяти лет тюрьмы, а с учетом похищения и нанесения тяжкого вреда группой лиц, срок может вырасти втрое. Но главный вопрос — расскажут ли они про своих сообщников-покровителей, которые помогли участникам семейного бизнеса чувствовать себя безнаказанно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.