Хирурги‑гастролеры: как врачи без клиники калечат пациентов и уходят от ответственности

Социальные сети покоряют нейроперсонажи, которые до совершенства доводят тренды, заданные инфлюэнсерами, тем самым задают новые стандарты и влияют на моду, чтобы потом подхватить и усилить еще. Круг цифровой красоты замкнулся. И посреди этого круга — обычный пользователь, для которого все эти стандарты практически недосягаемы, и в погоне за идеалом приходится тратить время, силы и здоровье. А спрос всегда рождает предложение.

Индустрия красоты переходит на стандарты «шеринга», где кочующие хирурги берут в аренду почасовые операционные. Кто отвечает за пациента после того, как врач закрыл за клиентом дверь? Расследование корреспондента «Известий» Александра Морозова.

Обезображенные пациентки. Ищут врача, но ни в одной клинике он уже не работает.

«Оперировал он, в состоянии алкогольного опьянения», — возмущена бывшая жена Леонида Николенко Александра Николенко.

Хирург-мясник появляется в разных клиниках на один день — и исчезает. И таких кровавых гастролеров — десятки по всей стране.

Здесь нет регистратуры, зато есть ресепшен. Никто не задает лишних вопросов. Все выглядит как настоящая клиника. Но это не так. Любой желающий может приехать и провести здесь операцию. В том числе и запрещенную в нашей стране.

И вот работа одного из врачей, которые именно так арендовали операционную. Леонида Николенко Инна нашла в сети. Обещал красивую грудь и плоский живот. Сначала была встреча в каком-то офисе. Потом операция уже в другом здании, адрес которого врач сообщил накануне. Прооперировал — и уехал. Через несколько дней все воспалилось, начался сепсис. Врачи чудом спасли женщину.

«Некачественно сделана неправильно липосакция с его стороны. То же самое привела вот к этим буграм, когда у меня осматривал другой хирург, он сказал, что просто сама процедура была проведена некачественно», — поделилась пострадавшая Инна Усачева

На красивые картинки в сети повелась и Екатерина. Она просит не показывать лицо. После операции у врача из интернета, ее грудь обезображена, швы не заживали месяцами. Вместо обещанной красоты воспаление, боль и новые вмешательства уже в государственной больнице, чтобы исправить то, что натворил Николенко.

«Зашивал на живую, мне было невыносимо больно. Я кричала. Я говорю поставьте мне хотя бы анестезию или что-то, или намажьте», — вспоминает пострадавшая Екатерина.

Соцсети Николенко пестрят фотографиями, его работ. Под каждый хвалебный отзыв. Вот только есть нюанс.

«Как выяснилось потом мы узнали, что эти отзывы он покупал на „Авито“ проплаченные», — рассказала пострадавшая Екатерина.

Больше того, некоторым пациенткам врач добавлял что-то от себя — в подарок. Девушка пришла на липосакцию, хирург зачем-то сделал еще и подтяжку подбородка. Без предупреждения. Операцию провел криво, теперь асимметрия лица. Другая клиентка хотела красивую грудь, а ей вырезали комки Биша, теперь не закрывается рот и один глаз. Они ищут Николенко. И делают это по разным адресам — потому что в каждом договоре фигурирует новая клиника. Мы проехали их все. Но везде один и тот же ответ.

— Сейчас такого доктора у нас нет и операции не проводит.

— Нет, к сожалению, он у нас больше не работает.

На связь с пациентками он не выходит, телефон недоступен. Зато мы нашли его бывшую жену, которая и объяснила, каким образом Николенко не числился ни в одной клинике, но проводил операции.

«Я считала, что он работает официально в клинике и оперируют в клинике как врач, ну, как штатный сотрудник. То, что он был на аренде, я узнала уже об этом позже», — отметила бывшая жена Леонида Николенко Александра Николенко.

С 2021 года хирургические коворкинги в нашей стране официально запрещены. Врач, если он хочет провести операцию, должен быть официально зарегистрирован в клинике. Но вот очередной интернет-сайт. И здесь прямо написано — аренда операционных. По адресу, указанному в объявлении, нам объяснили схему такого трудоустройства.

— Это просто договоренности между клиникой и врачом. Он просто подписывает договор с клиникой на один день. Мы пока работаем 50 на 50.

Нас приняли за помощников хирурга, которые ищут операционную, владельцы которой не будут задавать вопросы. Экскурсия. Нам предлагают сразу три помещения, пригодных для операций. Оплата чуть ли не почасовая. Соседнюю операционную показать не смогли, там как раз в этот момент некий профессор проводил операцию. И тоже стал частью непрошенной рекламной кампании.

И даже документы не очень-то и нужны — хватит электронных копий. Договор нам предложили заключить без присутствия на месте самого врача, который будет здесь оперировать.

«Если зайти в поисковую систему и набрать „аренда операционный для пластического хирурга“, ну, сразу навскидку у нас только по Москве выйдет объявлений 20, как минимум, в Санкт-Петербурге тоже 10, по России наберется 50-70 таких подробных объявлений. Это незаконная медицинская предпринимательская деятельность», — заявила исполнительный директор национальной ассоциации клиник эстетической медицины Светлана Черемхина.

Достаточно арендовать помещение, выложить в интернет фото в белом халате. Счастливые лица пациентов «до и после», и образ хирурга готов. Но для такого «врача» с кабинетом на час пациент как кусок мяса. Порезал, зашил как попало, забыл. А потом человек остается один на один с последствиями, которые очень сложно исправить.

Николенко не единственный такой доктор. В начале января в частной клинике от укола умерла женщина. Хотела увеличить ягодицы. А в центре заявили, что операцию проводила не штатный сотрудник, а некая сторонняя медсестра. Откуда она там взялась? Вероятно, пришла вместе с очередным врачом-гастролером.

«Такая практика становится все более распространенной. На сегодняшний день хирурги пренебрегают необходимостью работать в клиниках, специализированных стационарах и обращаются для аренды помещения для аренды операционной с целью проведения пластических операций», — отметил юрист медицинского права, директор Краснодарской региональной общественной организации «Центр по защите прав граждан в сфере здравоохранения» Николай Чернышов.

Сколько таких однодневных горе-врачей работает в подпольных кабинетах каждый день — неизвестно. До тех пор, пока кто-то не окажется на больничной койке с заражением или кто-то не умрет на операционном столе в такой тайной комнате.

