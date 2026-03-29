В Жуковском экстренно эвакуируют жильцов из-за пожара в многоэтажном доме

В подмосковном Жуковском спасатели экстренно эвакуируют жителей многоквартирного дома на улице Фрунзе. Об этом сообщили в МЧС Московской области.

«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдался черный дым с чердачного помещения пятиэтажного жилого дома. Проводится эвакуация жителей», — говорится в сообщении.

Как отметили очевидцы, пламя сначала возникло на одном из балконов, после чего стремительно перекинулось на крышу, охватив ее целиком.

К ликвидации пожара привлекли порядка 70 человек и задействовали 25 единиц техники. Информации о пострадавших, а также причинах возгорания пока нет.

Ранее 5-tv.ru писал о пожаре на юге Москвы. Огонь вспыхнул в строящемся жилом комплексе «МАРК» в районе «ЗИЛАРТ». Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что загорелись строительные материалы. Пожар уже удалось локализовать, информации о пострадавших нет.

