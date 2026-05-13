Опубликовано видео пожара в Измайловском кремле

Анастасия Антоненко
К тушению привлечено более 100 человек и 30 единиц специальной техники.

Площадь пожара в Измайловском кремле возросла до 1000 квадратов

Площадь пожара в Измайловском кремле возросла до 1000 квадратных метров. Пожару присвоили третий уровень сложности. Кадры с места огня появились в распоряжении 5-tv.ru.

В Главное управление МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Вернисажная, дом 6. Возгорание произошло в металлокаркасном строении площадью в 200 квадратных метров.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Удалось спасти пять человек. К тушению привлечено более 100 человек и 30 единиц специальной техники. Два вертолета Московского авиационного центра находятся в полной готовности.

Час назад 5-tv.ru сообщал о пожаре на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово». Горела крыша административного здания на площади 200 квадратных метров. Возгорание произошло на складе, расположенном на территории Кремля.

Изначально был объявлен первый уровень сложности пожара, спустя час — второй, а через десять минут третий.

