Мошенники начали красть деньги у россиян через фейковые приложения ЖКХ и банков

|
Светлана Стофорандова
С помощью вредоносных программ злоумышленники могут даже оформить на жертву микрозайм.

Как мошенники могут списать деньги со счетов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мошенники начали массово распространять вирусы, маскируя их под полезные мобильные приложения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД.

«Фиксируются случаи распространения вредоносных приложений под видом утилит для отслеживания радаров ДПС, оплаты услуг ЖКХ, приложений банков», — сообщило ведомство.

Как только пользователь устанавливает вредоносное приложение на свой смартфон, преступники получают полный доступ к устройству. Это позволяет им не только красть персональные данные, но и дистанционно списывать деньги со счетов, а также оформлять на жертву микрозаймы.

Как ранее писал 5-tv.ru, злоумышленники также могут устанавливать на устройства россиян скрытые программы для слежки. Они заражают смартфоны, планшеты и компьютеры, собирая персональные данные пользователей, работая незаметно в фоновом режиме и занимая минимум памяти. Выявить их можно с помощью антивирусов и специальных приложений для проверки безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.14
-0.99 93.42
-1.58
