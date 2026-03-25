Мошенники следят за россиянами с помощью их же гаджетов

Дарья Орлова 58 0

Опасность может скрываться в привычных приложениях и подключениях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Мошенники заражают гаджеты россиян шпионским ПО

Злоумышленники все чаще внедряют на устройства россиян скрытые программы для слежки, которые работают незаметно для владельцев. Как сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта платформы «Мошеловка» Александру Пожарскую, вредоносное ПО устанавливается на смартфоны, планшеты и компьютеры и позволяет собирать персональные данные пользователей.

«Чаще умных колонок злоумышленники используют для наблюдения смартфоны, планшеты и компьютеры, заражая эти устройства специальным вредоносным программным обеспечением», — сказала эксперт.

По словам специалиста, такие программы обычно занимают минимум памяти и функционируют в фоновом режиме, не запрашивая разрешения на доступ. Выявить их наличие можно при помощи антивирусных сервисов или специальных приложений для проверки безопасности.

Эксперт подчеркнула, что слежка может вестись практически через любое устройство, подключенное к сети или использующее Bluetooth. Даже пассивное сканирование подключений способно раскрывать значительный объем личной информации на протяжении длительного времени.

Пожарская рекомендовала внимательно следить за поведением техники: при малейших подозрениях отключать гаджеты от интернета и электропитания, своевременно устанавливать обновления и менять пароли.

Ранее в МВД также предупреждали о масштабных схемах мошенничества, связанных с рекламным трафиком. По данным ведомства, злоумышленники смогли заставить около 25 миллионов Android-устройств имитировать посещение сайтов, создавая фиктивную активность в сети.

