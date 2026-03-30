В США подняли вертолеты из-за появления беспилотника рядом с самолетом Трампа

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 28 0

Инцидент привел к временному закрытию аэропорта Палм-Бич во Флориде.

Самолет Трампа чуть не столкнулся с беспилотником — новости

Фото: www.globallookpress.com/Jeff Mcintosh

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американские военные подняли вертолеты по тревоге после сообщения о появлении беспилотника рядом с самолетом президента США Дональда Трампа во Флориде. Об этом сообщил портал The Bullkhead Seat со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в небе над международным аэропортом Палм-Бич во время взлета лайнера Air Force One с главой государства на борту. Известно, что дрон пролетел на опасной дистанции, что могло привести к серьезным последствиям.

Из-за ситуации в воздушном пространстве в авиагавани временно остановили все вылеты и посадки самолетов. В район также направили вертолеты для поиска и проверки угрозы.

После завершения расследования самолет американского лидера покинул территорию аэропорта. Кроме того, были сняты все ограничения по приему и отправке лайнеров.

Ранее 5-tv.ru писал, что противники действующего руководства США собрались возле здания службы миграционной полиции страны в центре Вашингтона. Они требовали наказать силовика, который убил 7 января активистку Рене Гуд и врача Алекса Претти.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.14
-0.99 93.42
-1.58
В США подняли вертолеты из-за появления беспилотника рядом с самолетом Трампа
