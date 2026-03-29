Противники Трампа вышли на улицы Вашингтона

Мурад Устаров
Волна митингов против действий сотрудников миграционной полиции началась после убийства активистки Рене Гуд в январе.

Участники протеста No Kings («Нет королям») против политики действующего американского руководства собрались возле штаб-квартиры службы миграционной полиции США (ICE) в центре Вашингтона. Об этом сообщают РИА Новости.

Манифестанты выкрикивают различные лозунги, критикующие действия президента страны Дональда Трампа, а также требуют «справедливости» для убитых 7 января во время рейдов в Миннеаполисе активистки и многодетной матери Рене Гуд и врача Алекса Претти. Кроме того, митингующие призывают к выводу сотрудников ICE из городов страны.

Организаторы ранее сообщали о планах провести марш возле Белого дома, министерства юстиции, министерства образования и здания миграционного контроля США.

Ранее 5-tv.ru писал, что в январе после гибели Гуд и Претти в Нью-Йорке, Сан-Диего, Бостоне, Далласе и других крупных американских городах вспыхнули крупные протестные акции. Полиция пыталась предотвратить беспорядки, однако митингующие бросились нападать на силовиков. Убийство активистки прокомментировал и Трамп, назвав ее «провокаторшей». Кроме того, он выразил поддержку действиям сотрудников ICE.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.14
-0.99 93.42
-1.58
Открывается денежный портал: финансовый гороскоп для знаков зодиака на ап...

Противники Трампа вышли на улицы Вашингтона
