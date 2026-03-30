В Италии украли картину Ренуара стоимостью в несколько миллионов евро

Давид Андриясов Журналист

Фото: www.globallookpress.com/Oscar Gonzalez

В Италии украли картину Ренуара «Рыбы» стоимостью в несколько миллионов евро

В итальянской провинции Парма злоумышленники похитили картину «Рыбы» художника Пьера Огюста Ренуара из частного музея Фонда Маньяни-Рокка. Об этом 29 марта сообщил телеканал Rai.

«Банда грабителей похитила картину „Рыбы“ Пьера Огюста Ренуара из Фонда Маньяни-Рокка в Мамиано-ди-Траверсетоло, провинция Парма. <…> Картина была создана художником-импрессионистом в 1917 году», — говорится в публикации.

По данным СМИ, стоимость произведения достигает нескольких миллионов евро. Специалисты уже начали расследование обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось о том, что Лувр впервые после ограбления показал корону императрицы Евгении. В октябре 2025 года воры, обокравшие музей, убегая, выронили похищенный экспонат, который позже нашли на улице. Теперь можно увидеть, что стало с артефактом. Корона сильно повреждена, ее просто сплющило. Она лишилась одного золотого орла и десятка бриллиантов. В настоящее время ищут реставраторов, которые сумеют вернуть историческому экспонату прежний вид.

