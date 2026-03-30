«Не считал, не записывал»: российский маньяк-актер мог убить более сотни человек

Российский маньяк-актер рассказал об убийстве более сотни человек за 30 лет

Серийный убийца с актерским прошлым Алексей Гаськов заявил, что на его счету может быть свыше ста жертв. Об этом маньяк рассказал информационной службе «Вести».

«Я же, конечно же, не считал, не записывал, это только ненормальные там какие-то маньяки считают», — поделился преступник.

Гаськов уточнил, что эти убийства он совершал, начиная с 1995 года, а цифру назвал приблизительно, «навскидку».

«Я раскаялся во всем, писал во всем явки с повинной, чтобы сотрудничать со следствием», — добавил Гаськов.

Преступления маньяка-актера Алексея Гаськова

Алексей Гаськов родился в 1975 году в Бердске. Он мечтал о карьере актера, однако его выгнали из театрального училища и ВГИКа — в обоих случаях из-за чрезмерного употребления алкоголя.

В 2002-м году Гаськов проходил курсы актерского мастерства в столице. В этот период он задушил четырех девушек в Подмосковье, включая Каролину Агнес Сантистебан — племянницу советника президента Перу.

С каждой из них он сначала заводил знакомство, затем наносил удар по голове, насиловал и добивал.

В тот же год Гаськов вернулся в Бердск. Там его арестовали по подозрению в другом убийстве, и он дал признательные показания.

Впоследствии выяснилось, что это преступление на деле совершил его приятель Михаил Юдин, известный как «бердский маньяк». Позднее Юдин был приговорен к пожизненному сроку.

В 2006 году Гаськов надругался над 11-летней дочерью своей сожительницы: он напоил ее, дважды изнасиловал и заразил венерическим заболеванием. В 2007-м суд назначил ему десять с половиной лет колонии строгого режима.

После освобождения он устроился водителем, вступил в брак и в 2023 году изнасиловал свою 17-летнюю падчерицу.

Спустя 20 лет подмосковные следователи вернулись к нераскрытым преступлениям 2002 года и провели новые генетические тесты. ДНК Гаськова идеально совпала с биологическими следами на местах преступлений.

В январе 2025-го его взяли под стражу и обвинили в четырех убийствах. Во время допросов он полностью признался и детально описал все обстоятельства каждого случая.

