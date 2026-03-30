Вода продолжает прибывать: несколько регионов Сибири затопило

Эфирная новость 53 0

В Красноярском крае жителей готовят к возможной эвакуации.

Фото, видео: © РИА Новости/МЧС РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Поселки в Красноярском крае и Иркутской области уходят под воду

Под воду сейчас уходят несколько регионов Сибири. Так выглядят поселки в Красноярском крае — некоторые улицы и дворы полностью затоплены, вода заходит в дома. Жителей готовят к возможной эвакуации — разворачивают пункты временного размещения.

Сложная обстановка и под Иркутском, там введен режим повышенной готовности. Затоплены приусадебные участки, дороги и огороды. Но несмотря на сложную обстановку, покидать свои дома люди не торопятся. В Алтайском крае в одном из районов затопило мост — трасса перекрыта, водителям приходится использовать альтернативные пути. Специалисты ведут круглосуточный мониторинг, уровень воды в реках фиксируют каждый час. И пока она продолжает прибывать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Дагестане в результате потопов часть улиц оказалась затоплена по пояс, местами разрушено асфальтовое покрытие.

Сотни улиц в регионе до сих пор остаются под водой. Передвигаться можно лишь на спецтехнике, легковые автомобили повреждены гидроударами. Люди оказались заложниками в собственных квартирах, спасать местных жителей пришлось с помощью лодок. Многие дагестанцы понесли колоссальный материальный урон.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.14
-0.99 93.42
-1.58
Секреты лунного ухода за волосами: гороскоп стрижек на апрель 2026

Последние новости

14:33
«Они работают эффективнее»: на Украине призывают мобилизовать женщин
14:26
Знают о вас все: как мошенники следят за россиянами через «умные» колонки
14:10
Ватикан обвинил Израиль в дискриминации из-за недопуска патриарха в храм Гроба Господня
14:01
«Щавель» против «каталога»: в каких словах россияне чаще всего ищут ударения
13:53
Прогулки по промзоне, а не Арбату: британского дипломата заподозрили в шпионаже
13:47
Сотрудники ТЦК схватили украинского актера Ярослава Шиндера прямо в такси

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иранская война оказалась хуже всех кризисов вместе взятых
«Что там великого?» — Анастасии Волочковой предрекли скорую смерть
«Звезды должны так жить!» — Распутина о покупке «Роллс-Ройса» вместо «Жигулей»
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео