Вода по пояс и сломанный асфальт: последствия потопов в Дагестане

Сергей Добровинский
Передвигаться по улицам можно лишь на спецтехнике.

Фото, видео: МЧС России по Республике Дагестан; 5-tv.ru

Улицы в Дагестане затоплены по пояс

Часть улиц в Дагестане затоплена по пояс. В некоторых местах сломано асфальтовое покрытие. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

«Это настоящий разлом, дорога разрушена<…> Сотни улиц в Дагестане до сих пор затоплены», — сообщает корреспондент.

Передвигаться можно лишь на спецтехнике. Легковые авто повреждены гидроударами, люди оказались заложниками в собственных квартирах. Спасать местных жителей пришлось с помощью лодок.

«Нас вытащили через окно на лодке<…> Мы все потеряли», — рассказала местная жительница Айшат Алдухова.

Многие дагестанцы понесли колоссальный материальный урон — один из них, Магомед Алиев, рассказал, что затеял дорогостоящий ремонт, когда удар стихии перечеркнул его планы.

Ранее корреспондент Мурад Магомедов помог мальчику, который оказался в водной ловушке, — журналист на своих плечах перенес ребенка на сушу.

Из-за потопов в Дагестане около 110 тысяч абонентов остаются без света. Глава региона Сергей Меликов заявил, что держит ситуацию на контроле — развернут и продолжает работу оперативный штаб.

