Вода по пояс и сломанный асфальт: последствия потопов в Дагестане
Передвигаться по улицам можно лишь на спецтехнике.
Фото, видео: МЧС России по Республике Дагестан; 5-tv.ru
Улицы в Дагестане затоплены по пояс
Часть улиц в Дагестане затоплена по пояс. В некоторых местах сломано асфальтовое покрытие. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.
«Это настоящий разлом, дорога разрушена<…> Сотни улиц в Дагестане до сих пор затоплены», — сообщает корреспондент.
Передвигаться можно лишь на спецтехнике. Легковые авто повреждены гидроударами, люди оказались заложниками в собственных квартирах. Спасать местных жителей пришлось с помощью лодок.
«Нас вытащили через окно на лодке<…> Мы все потеряли», — рассказала местная жительница Айшат Алдухова.
Многие дагестанцы понесли колоссальный материальный урон — один из них, Магомед Алиев, рассказал, что затеял дорогостоящий ремонт, когда удар стихии перечеркнул его планы.
Ранее корреспондент Мурад Магомедов помог мальчику, который оказался в водной ловушке, — журналист на своих плечах перенес ребенка на сушу.
Из-за потопов в Дагестане около 110 тысяч абонентов остаются без света. Глава региона Сергей Меликов заявил, что держит ситуацию на контроле — развернут и продолжает работу оперативный штаб.
