Британского дипломата Джерардуса лишили аккредитации и обязали покинуть Россию

Дарья Орлова
Дарья Орлова 46 0

Решение приняли после проверки спецслужб, выявившей признаки разведдеятельности.

Британского дипломата Джерардуса обязали покинуть Россию

Второго секретаря посольства Великобритании в Москве Янсе Ван Ренсбурга Альбертуса Джерардуса лишили дипломатической аккредитации и обязали уехать из России в течение двух недель. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как уточнили в ведомстве, меры были приняты по итогам контрразведывательной работы. В спецслужбе заявили, что установили факты незаявленного присутствия британской разведки, действующей под прикрытием дипломатической миссии в столице.

Также в ФСБ указали, что при оформлении въезда в страну дипломат предоставил недостоверные сведения, тем самым нарушив требования российского законодательства.

Кроме того, по данным службы, зафиксированы признаки деятельности, связанной с получением чувствительной информации.

Уточняется, что речь идет о контактах с российскими специалистами, в том числе в экономической сфере, которые носили неофициальный характер.

В результате принято решение о лишении аккредитации сотрудника дипмиссии и его выдворении за пределы страны с установленным сроком в две недели.

