Российские войска освободили два населенных пункта — Новосиново в Харьковской области и Луговское в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий взяли под контроль Новосиново. Также нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад боевиков ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах Благодатовки, Синичино, Боровой (Харьковская область), а также Красного Лимана, Старого Каравана и Щурово в ДНР.

Потери противника на этом направлении составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили Луговское в Запорожской области. Удары наносились по формированиям штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, пяти штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах Великомихайловки, Покровского, Добропасова, Богодаровки, Писанцев (Днепропетровская область), а также Долинки, Воскресенки, Зоревки, Воздвижевки, Марьяновки и Любицкого в Запорожской области.

Противник потерял более 275 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и склад материальных средств.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.