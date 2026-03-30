ВС РФ освободили два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях

|
София Головизнина Журналист

В Минобороны РФ рассказали об успехах наших военных.

Что сегодня освободили военные РФ в зоне СВО

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские войска освободили два населенных пункта — Новосиново в Харьковской области и Луговское в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий взяли под контроль Новосиново. Также нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад боевиков ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах Благодатовки, Синичино, Боровой (Харьковская область), а также Красного Лимана, Старого Каравана и Щурово в ДНР.

Потери противника на этом направлении составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили Луговское в Запорожской области. Удары наносились по формированиям штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, пяти штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах Великомихайловки, Покровского, Добропасова, Богодаровки, Писанцев (Днепропетровская область), а также Долинки, Воскресенки, Зоревки, Воздвижевки, Марьяновки и Любицкого в Запорожской области.

Противник потерял более 275 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и склад материальных средств.

Ранее 5-tv.ru писал об освобождении ВС РФ Ковшаровки в Харьковской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.14
-0.99 93.42
-1.58
